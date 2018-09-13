В Якутске состоится единственный концерт главной певицы Монголии Сарантуи

Большой гала-концерт популярной эстрадной певицы Монголии Сарантуи,
«МАМА, ТЫ ВСЕГДА В МОЕМ СЕРДЦЕ»*
Большой гала-концерт популярной эстрадной певицы Монголии Сарантуи, заслуженной артистки Монголии, обладательницы Гран-при международного конкурса “Голос Азии”, и титула “Главная певица Монголии ХХ века”.
Единственный концерт в память о матери Татьяне Иннокентьевне Михайловой, почетного учителя Монголии, кавалера высшего ордена Монголии “Полярная звезда”, уроженки Мытахского наслега Горного улуса.
Сарантуяа исполнит любимые песни мамы на русском, якутском, монгольском и английском языках.
В концерте примут участие известные артисты Якутии Варя Аманатова, Саарын и другие.
Концерт состоится 24 сентября в 19 часов в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского.
Цена билета 1000 рублей.
Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра Центральный и в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского.
Справки по телефону 89969147657
Количество мест ограничено
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Батмунхийн_Сарантуя
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