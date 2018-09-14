В Якутске пройдет архитектурный практикум «ТЕРРИТОРИУМ»

15-16 сентября 2018 г. в г. Якутске состоится архитектурный практикум «ТЕРРИТОРИУМ {Якутск}» в рамках параллельной (образовательной) программы V Международной якутской биеннале современного искусства BY-18, при поддержке Фонда Президентских Грантов 2018 г. и ОА «Город Якутск». Эксперт и куратор Алексей Олегович Комов — архитектор, дизайнер, градостроитель, урбанист, член правления Союза Архитекторов России; основатель и куратор проектов «Курортоград» и «АрхЛаб»; создатель НОЦ «УРБОТЕХ» Севастопольского государственного университета, куратор мастерских ТЕРРИТОРИУМ.

Место проведения: г. Якутск, коворкинг-центр «Точка кипения», проспект Ленина, 1. Приглашаем всех принять активное участие! Вход свободный. Предварительная запись по телефону: 8 (4112) 33-52-79

«ТЕРРИТОРИУМ» – это лаборатория, объединяющая проектные рабочие экстрим-семинары для творческого сообщества художников, архитекторов и дизайнеров, представителей иных городских сообществ, а также инициативные проекты для партнеров. Задача проекта – представить все разнообразие возможностей пространственного развития и показать инструментарий работы с территориями, от идей и проектов до конечного результата. От стратегии развития территории и организации планировок к разработке архитектурных форм МАФов, готовых к исполнению.

Проект «ТЕРРИТОРИУМ» включает в себя проектные мероприятия от профессионалов в области развития территорий, которые с осени 2015 года проходят в разных городах России. Выездные сессии лаборатории состоялись в Казани, Санкт-Петербурге, на Алтае и др. В 2016 году, в течение лета «ТЕРРИТОРИУМ» проходил сразу на двух площадках Москвы и МО – в Центральном Доме Архитектора (Архитектурный коворкинг) и в подмосковной усадьбе «Суханово», где проходила Летняя Школа для студентов архитектурных вузов. Одним из результатов «летней школы» была масштабная концепция средовых объектов «Евпаториум», представленная в Москве на фестивале Зодчество’2016. С 28-29 апреля 2017 года в Севастополе триумфально прошёл архитектурный фестиваль современного искусства «ТЕРРИТОРИУМ [Севастополь]». С 30 мая по 4 июня в Сибири состоялся семинар «ТЕРРИТОРИУМ [Омск]» — городская средовая практика.

В начале июля 2018 г. «ТЕРРИТОРИУМ [Таврида]» в рамках секции «Живые города» на молодежном форуме «Таврида», архитектурная смена, силами команды молодых архитекторов, дизайнеров и урбанистов удалось подготовить комплексные проектные концепции по двум территориям: в Севастополе и Новгородской области.

В августе 2017 результатом «Территориума: Коктебель», включившись в себя лучших резидентов лаборатории со всей страны стал финальный проект по развитии территории творческого кластера Коктебель-парк под эгидой Корпорации развития Крыма. Совместно с «Живыми городами» и Центром кластерного развития в октябре 2017-го прошел ТЕРРИТОРИУМ [набережные Удмуртии] по трем водным городским фасадам: Ижевска, Сарапула и Воткинска.

В ноябре 2017 года прошел средовой интенсив в старинном русском городе Тутаев, Ярославской области.

В июле 2018 года ТЕРРИТОРИУМ обосновался в Москве, и был посвящен тактической урбанистике студенческого кампуса МИТУ-МАСИ.

Осенью 2018 года сезон продолжается в Якутске новой практикой – проектным интенсивом.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ) ПРОГРАММА V МЕЖДУНАРОДНОЙ ЯКУТСКОЙ БИЕННАЛЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА BY-18 15-16 сентября 2018 г. г. Якутск 15 сентября 2018 г., суббота Коворкинг-центр «Точка кипения», проспект Ленина, 1 15.00-19.00 ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ: «Архитектура Прямого Действия/ Антология Тактической урбанистики» Эксперт и куратор: ▪ Алексей Комов, член правления Союза архитекторов России, член правления Русского Художественного Союза, основатель научно-образовательного центра «УРБОТЕХ» Севастопольского государственного университета, архитектор, дизайнер. Участники: ▪ Сообщество архитекторов, дизайнеров и художников ▪ Студенты кафедры архитектуры, дизайна и художественной кафедры ▪ Активные жители города 16 сентября 2018 г., воскресенье Коворкинг-центр «Точка кипения», проспект Ленина, 1 10.00-15.00 Проектный интенсив на тему: «Благоустройство набережной им. Р.М. Дмитриева» в рамках курса урбанистических практик «Территориум» Эксперт и куратор: ▪ Алексей Комов, член правления Союза архитекторов России, член правления Русского Художественного Союза, основатель научно-образовательного центра «УРБОТЕХ» Севастопольского государственного университета, архитектор, дизайнер. Участники: ▪ Сообщество архитекторов, дизайнеров и художников ▪ Подрядные организации по благоустройству ▪ Территориальные органы Управлений ▪ Активные жители города

Предварительная запись по номеру телефона: 8(4112) 33-52-79