В Якутске состоится акция, приуроченная ко дню донора костного мозга

17 сентября — международный день донора костного мозга.

Многие еще помнят акцию по сдаче крови на типирование для национального регистра доноров костного мозга (далее — Акция), которую чуть больше года назад стихийно организовала Мария Садовникова. Мария лечилась от лейкоза и была необходима донорская пересадка костного мозга.

Во время той акции с 3 по 5 мая 2017 года на станции переливания крови г.Якутска было собрано 662 пробирки – практически рекордные показатели среди подобных акций по России.

В кратчайшие сроки в НИИ Детской онкологии, гематологии и трансплантации были протипированы все пробирки, но, к сожалению, донор для Марии так и не нашелся.

Лечение пошло по запасному варианту – Марии была сделана аутоимунная пересадка костного мозга – это когда в стадии ремиссии (костный мозг без «плохих» клеток) пациент может стать донором самому себе.

Аутопересадку Мария прошла в августе 2017 года и уже с сентября находится дома в Якутске. На сегодняшний день она практически восстановилась и готовится повторить акцию теперь уже для общего пополнения регистра доноров.

На этот раз акция приурочена ко дню донора костного мозга и будет проходить в лаборатории «ИнВитро», ул.Орджоникидзе 22 — 14 сентября (пятница) с 8:30 до 13:00, 15 сентября (суббота) с 8:30 до 11:00.

Акция проводится при поддержке фонда помощи онкобольным «АдВита» (Санкт-Петербург).

Требования к донорам костного мозга аналогичны тем, что предъявляются к обычным донорам крови. Войти в национальный регистр смогут здоровые люди от 18 до 45 лет, весом от 50 кг, не имеющие противопоказаний к донорству крови. Чтобы пройти типирование крови, достаточно сдать девять миллилитров крови (одна пробирка) и заполнить анкету с контактными данными. Донорство костного мозга безопасно для здоровья: клетки костного мозга полностью восстанавливаются в организме в течение четырех недель.

Самый важный момент: к вопросу донорства костного мозга нужно подходить серьезно и ответственно, это должен быть добровольный выбор здорового человека. Отказ подходящего донора хуже, чем его отсутствие.

Вся информация о донорстве представлена на сайте bonemarrow.advita.ru, а также в инстаграм-страничке прошлогодней акции — @donor_km_14, #donor_km_14

Для того, чтобы сдать кровь на типирование для донорства костного мозга необходимо прийти 13-14-15 сентября с 8:30 до 12:00 в лабораторию ИнВитро по ул.Орджоникидзе 22.

С собой необходимы паспортные данные и ручка для заполнения анкеты-согласия.

Ждём всех, кто не успел или не смог по временным противопоказаниям сдать кровь в прошлом году.

Ждём все, кто желает стать потенциальным донором костного мозга!

С уважением, Мария

8924-86-96-332