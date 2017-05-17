В Якутске соревновались служебные собаки Хельга, Ночка, Альфа и другие красавицы

На базе кинологического городка исправительной колонии № 7 прошел смотр-конкурс специалистов-кинологов со служебными собаками на первенство подразделений УФСИН России по Республике Саха (Якутия). Конкурс проводился с целью выявления лучших подразделений кинологической службы территориального органа в вопросах подготовки к несению службы и выполнению служебных задач сотрудниками и служебными собаками. В соревнованиях приняли участие более 15 сотрудников кинологических групп учреждений уголовно-исполнительной системы Якутии.

Оценивались навыки общего курса дрессировки, как четвероногие подопечные справляются со своей основной задачей – поиском предмета, человека, взрывчатых и наркотических веществ при обыске зданий, транспорта, личных вещей и багажа.

В упражнении по поиску и обнаружению наркотических средств первое место занял специалист-кинолог ФКУ ИК-6 Николай Голоков с служебной собакой «Бертой», на втором месте специалист-кинолог ФКУ ИК-7 Ольга Малетина с служебной собакой «Хельгой», на третьем специалист-кинолог ФКУ ИК-3 Руслан Заец с служебной собакой «Ночкой».

В упражнении по поиску и обнаружению взрывчатых веществ первое место досталось специалисту-кинологу ФКУ ИК-1 Ирине Бабиковой с служебной собакой «Бертой», на втором месте специалист-кинолог ФКУ ИК-3 Антон Аксенов с служебной собакой «Вестой».

В упражнении общерозыскного профиля первое место заняла специалист-кинолог ФКУ ОК Элеонора Матвеева с служебной собакой «Астрой», на втором месте специалист-кинолог ФКУ ИК-3 Иван Гопта с служебной собакой «Азирой», на третьем специалист-кинолог ФКУ ЛИУ-5 Владислав Проскура с служебной собакой «Альфой».

В общем зачете победителем стала команда ФКУ ИК-3, на втором месте ФКУ ИК-6, на третьем месте команда ФКУ ЛИУ-5.