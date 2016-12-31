В Якутске собутыльники избили и раздели случайного знакомого

В дежурную часть МУ МВД «Якутское» поступило сообщение о причинении телесных повреждений одному из жителей города. В результате проверки сообщения полицейскими установлено, что пострадавший находился в день происшествия в компании малознакомых ему людей и распивал с ними спиртное. Внутри компании разгорелся конфликт, в результате которого двое напали на потерпевшего, на улице и стали наносить ему удары. Затем злоумышленники отобрали у него куртку, несмотря на зиму и скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленников была установлена. Ими оказались ранее не судимые 19 и 24-летние уроженцы г. Якутск и Томпонского района. Установлено, что молодые люди нигде не учатся и не работают, ведут праздный образ жизни.

В настоящее время возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Похищенное было изъято и возвращено законному владельцу.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)