В Якутске снова украли автоодеяло

Чтобы защитить свою машину от сильных морозов, автовладельцы все чаще используют портативное одеяло, которым полностью укрывают своё транспортное средство. Высокий спрос на такие портативные гаражи в нашей республике в итоге приводит к сезонному увеличению числа краж.

Так, например, в прошедшие выходные во 2 отдел полиции МУ МВД России «Якутское» обратилась 28-летняя жительница г. Якутск. По словам заявительницы, она оставила на ночь автомобиль во дворе многоквартирного дома по ул.Октябрьская, а утром обнаружила пропажу портативного гаража. Ущерб составил 9 500 рублей. По данному факту проводится проверка.

Чтобы не попасть в число подобных потерпевших, полиция рекомендует автомобилистам взять на заметку пару советов:

Пометьте свои гаражи-«одеяла» несмываемой краской, написав номера своей автомашины. Лучше сделать это и с изнаночной стороны. Полицейские отмечают, что предметом преступного умысла чаще становятся портативные гаражи без каких-либо пометок, так как их потом легче сбыть.

Многие находчивые автомобилисты вшивают в ткань свои визитные карточки и другие предметы, которые, в случае, если кража все же произошла, значительно облегчат процедуру идентификации принадлежности данного имущества именно вам.

Если вы оставляете на ночь авто у себя во дворе или на долгое время в каком-либо месте, то не будет лишним придавить край материала передними колесами авто.

Уважаемые автомобилисты! Полиция просит вас сообщать о каждом подозрительном случае попытки продажи портативного гаража, набрав номера телефонов: 02 (020), 42-22-22 (телефон доверия МВД по Республике Саха (Якутия), 45-44-43 (телефон доверия МУ МВД России «Якутское»).