В Якутске снизится цена на бензин

Якутская топливно-энергетическая компания объявила о снижении с 1 марта розничной цены на 92-ой бензин на всех заправках столицы республики.
Сегодня ЯТЭК является единственным в Якутии производителем моторных топлив и поставляет на республиканский рынок бензин, дизельное топливо и автомобильный пропан-бутан.
У компании выстроена система собственного производства: добыча, переработка, хранение, транспортировка и продажа готовой продукции через свою сеть АЗС и АГЗС.
Таким образом Якутской топливно-энергетической компании удается поддерживать приемлемый уровень цен на моторное топливо на внутреннем рынке республики вне зависимости от конъюнктуры внешних рынков.
Так, несмотря на повышение акцизов на моторные топлива в с начала 2018 года почти на 1 рубль за литр, ЯТЭК продолжает сдерживать рост цен. Более того, с 1 марта цена на 92-ой бензин в сети автозаправок Якутской топливно-энергетической компании будет снижена на 1 рубль.
Ситуацию комментирует генеральный директор компании «ЯТЭК-МТ» Владимир Джеломанов: «Мы снижаем цену накануне нового автосезона. Очень скоро многие якутяне «разморозят» свои авто и количество клиентов на наших заправках традиционно увеличится. Кроме того, возможно снижение цен на топливо для оптовых покупателей».