В Якутске снизится цена на бензин

Якутская топливно-энергетическая компания объявила о снижении с 1 марта розничной цены на 92-ой бензин на всех заправках столицы республики.

Сегодня ЯТЭК является единственным в Якутии производителем моторных топлив и поставляет на республиканский рынок бензин, дизельное топливо и автомобильный пропан-бутан.

У компании выстроена система собственного производства: добыча, переработка, хранение, транспортировка и продажа готовой продукции через свою сеть АЗС и АГЗС.

Таким образом Якутской топливно-энергетической компании удается поддерживать приемлемый уровень цен на моторное топливо на внутреннем рынке республики вне зависимости от конъюнктуры внешних рынков.

Так, несмотря на повышение акцизов на моторные топлива в с начала 2018 года почти на 1 рубль за литр, ЯТЭК продолжает сдерживать рост цен. Более того, с 1 марта цена на 92-ой бензин в сети автозаправок Якутской топливно-энергетической компании будет снижена на 1 рубль.