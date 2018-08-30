В Якутске снесут Центральную баню

Аварийное здание Центральной бани по улице Чернышевского, 8, будет снесено к концу года. Решение мэрии принято по жалобам горожан.

«Учитывая, что существует угроза обрушения здания в центре города, надо его сносить», — заявил на совещании и.о. главы Якутска Дмитрий Садовников.

Проблемный вопрос рассматривался в мэрии по обращениям жителей в управу Центрального округа. По итогам совещания было дано поручение Жилкомсервису запланировать работы по сносу бани до конца года.

«Это очень опасный объект. С каждым днем повышается риск, что здание упадет без чьей-либо помощи», — считает начальник Управления Центрального округа Олег Неустроев.

По его словам, в пустующем здании постоянно собирается молодежь, дважды происходили пожары: «Сегодня двери латаем, завтра с другой стороны заходят, стекла разбивают. Дошло до того, что фотосессию устраивают, не понимая всю опасность».