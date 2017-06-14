В Якутске снесены 3 здания по Объездному шоссе

Окружная администрация города Якутска продолжает снос объектов самовольной постройки. Так, сегодня, 14 июня в 7.00 утра, были снесены очередные три здания, находящиеся на участке по Объездному шоссе, 4 км.

«По одному объекту есть решение суда о сносе самовольной постройки, которое лицом исполнено самостоятельно. По двум остальным объектам самовольного строительства комиссией было принято решение о сносе незавершённого строительства. В связи с чем Окружной администрацией приняты принудительные меры о сносе самовольной постройки. В последующем расходы будут взысканы с лиц, которые возвели эти самовольные постройки», — сказал председатель Административной комиссии г. Якутска Николай Габайдуллин.

«Все незаконные объекты, расположенные на территории городского округа и признанные по распоряжению Окружной администрации города Якутска, согласно п.4, ст. 222, Гражданского кодекса РФ самовольными постройками, подлежат сносу. Других вариантов нет. Те, кто планирует построить объекты без соответствующих документов и остаться безнаказанными, как это было несколько лет назад, должны понять это. Выявление и снос несанкционированных построек является одной из приоритетных задач Окружной администрации», — говорит начальник Департамента градостроительства г. Якутска Артем Артемьев.

Напомним, при поступлении заявления о незаконном строительстве департаментом проводится выездное обследование объекта, в ходе которого объект проверяется на соответствие градостроительным нормам и правилам, в соответствии с действующим законодательством РФ. Если объект построен без соответствующего разрешительного документа, то составляется реестр и он сразу включается в базу учета и мониторинга самовольного строительства на территории города Якутска. База учета находится в общем пользовании в сети интернет на официальном сайте Якутск.рф. При этом составляется справка об объекте недвижимости, имеющем признаки самовольного строительства. Затем все документы направляются в Правовой департамент для подачи иска в судебные органы о сносе самовольной постройки.

В случае, если объект самовольной постройки расположен на территории общего пользования, либо в охранной зоне инженерных сетей, то вопрос о сносе выносится на рассмотрение комиссии по сносу самовольных построек. При этом решение о сносе или сохранении объекта самовольной застройки принимается членами комиссии, после чего готовится проект распоряжения о сносе объекта.

Если лицо, осуществившее самовольную постройку по истечение двух месяцев не предпримет никаких действий, по сносу/демонтажу или освобождению участка, то орган местного самоуправления имеет право снести объект с последующим взысканием средств на данное мероприятие от лица, осуществившего самовольную постройку в соответствии с п. 4, ст. 222 Гражданского кодекса РФ. Предприниматели и юридические лица, осуществившие строительство самовольных объектов, редко, но все же идут навстречу Окружной администрации и исполняют решение комиссии и судебных органов в добровольном порядке.

На сегодняшний день ведется демонтаж либо снос таких объектов во исполнение решений комиссии по выявлению и пресечению самовольных построек на территории городского округа «город Якутск»и решений суда.

Как сообщили в Департаменте градостроительства, в реестре сейчас находятся 110 объектов самовольной постройки, из них распоряжением Окружной администрации утверждены на снос 15 объектов, из них 2 снесены добровольно и 1- в принудительном порядке.

Работа по выявлению и пресечению самовольных построек на территории городского округа «город Якутск» продолжается.