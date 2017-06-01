В Якутске снесен магазин «Интер»

1 июня в городе Якутске по решению Арбитражного суда РС (Я), силами органов местного самоуправления снесен объект самовольной постройки – магазин «Интер», располагавшийся по ул. Петра Алексеева, 61.

Отметим, что 2 сентября 2016 года решением Арбитражного суда РС (Я) было вынесено решение об обязании индивидуального предпринимателя произвести за счет собственных средств демонтаж самовольно возведенного объекта, а именно магазина «Интер», в месячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

Председатель Административной комиссии города Якутска Николай Габайдуллин отмечает, что ранее индивидуальный предприниматель обратился в адрес Окружной администрации города Якутска с гарантийным письмом о том, что в срок до 1 июня 2017 года он произведет демонтаж магазина собственными силами. «В январе 2017 года судебными приставами было возбуждено исполнительное производство по данному делу, в рамках которого были произведены сегодняшние действия по сносу самовольной постройки. Как было установлено, индивидуальный предприниматель знал о том, что имеется решение суда о сносе самовольной постройки и по данному делу возбуждено исполнительное производство, но он на протяжении предоставленного времени не предпринял мер по сносу самовольной постройки. В связи с чем, Окружной администрацией города Якутска было принято решение произвести снос самовольной постройки собственными силами, с последующим возмещением расходов», — отметил Николай Габайдуллин.

Документы, устанавливающие либо подтверждающие право на земельный участок, предусмотренные земельным законодательством предпринимателю не выдавались. Разрешительных документов на строительство объекта по смыслу градостроительного законодательства у индивидуального предпринимателя не имеется. В связи с этим магазин «Интер» является объектом самовольного строительства и подлежит сносу.

В настоящее время работа по выявлению и пресечению самовольных построек на территории городского округа «город Якутск» будет продолжена.