В Якутске Скорая попала в ДТП

Служебный автомобиль перевозил больного пациента

7 сентября около полудня 42-летний водитель автомобиля скорой помощи марки «УАЗ — 39623», следуя по ул. Лермонтова, при проезде пересечения с ул. Октябрьская на запрещающий сигнал светофора, не убедившись в безопасности, совершил столкновение с транспортным средством «Toyota Hilux Surf» под управлением 54-летнего мужчины. В момент ДТП машина медиков двигалась с включенными проблесковыми маячками и cпециальным звуковым сигналом.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась врачу «03», больному пациенту, которого везли в больницу, и пассажиру «Тойоты». Освидетельствование не выявило у водителей факта употребления алкогольных напитков.

Напомним, что автомобиль с включённым проблесковым маячком и звуковым сигналом имеет право отступать от требований некоторых пунктов правил дорожного движения, в том числе игнорировать сигналы светофора (если это будет безопасно и не создаст аварийную ситуацию для других участников дорожного движения). При приближении транспортных средств с включённым проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда этих и сопровождаемых ими других транспортных средств.

Не предоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесённые на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включёнными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом — карается штрафом 500 рублей, или лишением прав на срок от 1 до 3 месяцев.