В Якутске школьница устроила кражу в библиотеке?

Накануне новогодних праздников в МУ МВД России «Якутское» обратилась заведующий библиотекой одной из пригородных школ.

Женщина пояснила полицейским, что из помещения библиотеки похищены ее денежные средства в размере около 13000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника. Им оказалась 14-летняя ученица данной школы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Уважаемые родители и иные законные представители несовершеннолетних, также сами несовершеннолетние, сотрудники полиции напоминают вам, что по совершению ряда преступлений, в том числе и за кражи, уголовную ответственность несет лицо, достигшее 14-летнего возраста.