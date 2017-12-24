В Якутске сгорел хозяйственный склад на ул. Леваневского

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

22 декабря 2017 г. в 23.47 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице 1-ая База в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горел дом. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади. Общая площадь составляет 28 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.

23 декабря 2017 г. в 02.48 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит строительный балок на улице 50 лет Советской Армии в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения из строения виден дым. В результате пожара огнем поврежден балок на площади 5 кв.м. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются.

23 декабря 2017 г. в 05.24 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит хозяйственный склад на улице Леваневского в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горело строение. В результате пожара огнем поврежден склад на площади 150 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

23 декабря 2017 г. в 07.09 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит строительный балок на улице 50 лет Советской Армии в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горело строение. В результате пожара огнем поврежден балок на площади 8 кв.м. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются.

23 декабря 2017 г. в 09.50 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном магазине на улице Октябрьская в с. Тойбохо Сунтарского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 2 кв.м. Пожарными спасен магазин. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются.

23 декабря 2017 г. в 13.22 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на улице Октябрьская в г. Ленск Ленского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади. Общая площадь 15 кв.м. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются.

23 декабря 2017 г. в 18.02 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горят частные гаражи на улице Гидростроителей в п. Чернышевский Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горела кровля гаража. В результате пожара огнем повреждена стена и кровля гаража. Общая площадь 86 кв.м. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!