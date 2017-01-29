В Якутске сгорел дом на Билибина

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

28 января в 00.28. на пульт службы «01» г. Ленска поступило сообщение о возгорание в частном автомобиле на ул. Пролетарская. Через четыре минуты пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горел автомобиль «Toyota Mark II». В результате пожара огнем поврежден автомобиль на площади 4 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

В 01.09. на пульт службы «01» г. Якутска поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Билибина. Через пять минут пожарные подразделения прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горел дом по всей площади. В результате пожара дом поврежден по всей площади. Общая площадь пожара — 25 кв.м. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электрооборудования. Виновник и ущерб устанавливаются.

В 17.32. на пульт службы «01» г. Якутска поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Газовиков п. Марха. Через четыре минуты пожарные подразделения прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия из окна был виден огонь. В результате пожара в квартире повреждены комната, прихожая и кухня на общей площади 25 кв.м. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки в квартире. Виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен жилой дом.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах!

Не оставляйте детей без присмотра!

Не допускайте использования не сертифицированной пиротехнической продукции!

Будьте осторожны при использовании петард, фейерверков и других видов пиротехники!

Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Помните: Ваша безопасность – в Ваших руках!