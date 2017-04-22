В Якутске сегодня митинг против Медведева

В субботу, 22 апреля, в День рождения вождя мирового пролетариата и основателя первого в мире социалистического государства, Якутский реском и Якутский горком КПРФ в Якутске на главной площади организуют митинг и возложение цветов к памятнику В.И. Ленина на главной площади Якутска.

Митингующие выступят против высоких тарифов на услуги ЖКХ и капитальный ремонт, загоняющих народ в нищету. Выступающие потребуют отправить в отставку правительство Медведева, а вместо него сформировать правительство Народного доверия; от депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) — обсудить и принять законопроект «О детях войны».

Начало: 14.00.

Все — на митинг!