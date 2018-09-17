В Якутске сегодня инаугурация избранного главы

Сегодня 17 сентября в 17:00 в Большом зале окружной администрации Якутска состоится церемония инаугурации избранного мэра Якутска Сарданы Авксентьевой.

Сардана Владимировна во время своей предвыборной кампании обещала скромную церемонию вступления в должность и никакого банкета.

СПРАВКА:

Биография нового мэра Якутска:

АВКСЕНТЬЕВА Сардана Владимировна, более известна под предыдущей фамилией ГОГОЛЕВА. 48 лет, экс-директор ПКК «Аэроторгсервис» АО «Аэропорт Якутск», выдвинута на пост мэра Якутска РО ПП «Партия возрождения России» в РС(Я). Замужем.

Образование

Имеет два высших образования: в 1993 году окончила историко-юридический факультет Якутского госуниверситета по специальности «преподаватель истории», в 1998 году — Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность

Началась в Октябрьском райкоме ВЛКСМ города Якутска;

с 1993 по 1996 год работала специалистом отдела по делам молодежи, спорта физической культуры и спорта Администрации столицы республики;

с 1996 по 1998 год работала в Министерстве по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта, где прошла путь от главного специалиста до начальника отдела;

в 1998 перешла на работу в Национальную вещательную компанию «Саха» начальником отдела организационной и кадровой работы;

в 2000 году Сардаана Владимировна назначена помощником депутата Государственной Думы РФ Виталия Николаевича БАСЫГЫСОВА;

с 2004 по 2007 год занимала пост заместителя генерального директора ОАО «Туймаада Даймонд»;

в 2007 году по распоряжению главы города Юрия ЗАБОЛЕВА, назначена заместителем главы Городского округа «Город Якутск» — руководителем аппарата Окружной администрации.

В 2012 году с приходом новой команды ушла из Окружной администрации Якутска.

Некоторое время опять работала в НВК САХА.

Затем была принята на работу в аэропорт Якутск, где трудилась до недавнего времени.

Общественная и политическая работа до избрания мэром Якутска

Хорошо знает современный выборный процесс. Неоднократно работала на выборах, обычно в штабах кандидатов от партии власти. Так, в 1999 году на выборах депутата Госдумы работала в штабе поддержки Виталия БАСЫГЫСОВА, и с его избранием была назначена помощником депутата Госдумы.

В 2007 году возглавляла штаб поддержки Юрия ЗАБОЛЕВА, который так же являлся креатурой власти – тогдашнего президента Вячеслава ШТЫРОВА. После избрания Юрий Вадимович назначил Сардану Владимировну своим заместителем – руководителем аппарата мэрии.

Клички

Железная леди и Терминатор.