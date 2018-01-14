В Якутске сбита на трассе девочка

12 января около 7 часов вечера на 4 км. Сергеляхского шоссе, возле дома №25 «А», 30 летний водитель, управляя автомашиной «HINO 300» следуя по Сергеляхскому шоссе со стороны мкр. Птицефабрика в сторону центра города, совершил наезд на 12 летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда 12 летняя девочка была госпитализирована в НЦМиД с многочисленными ушибами и сотрясением головного мозга.

Со слов водителя грузовичка, он ехал со скоростью примерно 40 – 50 км/ч, девочка неожиданно выбежала из-за проехавшего встречного автомобиля и ему не удалось избежать наезда. В момент ДТП он заметил только, что девочка была одета в темную одежду. Проведенное медосвидетельстование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно ПДД водители должны заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами. Приближаясь к «зебре», водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. При этом важно помнить — если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.

Пешеходы должны понимать, что наличие пешеходного перехода и разрешающего сигнала светофора не дает полноценную гарантию безопасности. Поэтому, подходя к проезжей части, необходимо убедиться в том, что водители остановились и готовы пропустить. И взрослые, и дети должны четко осознавать, что автомобиль, двигаясь даже с невысокой скоростью, не может мгновенно остановиться.

Родителям следует уделить особое внимание обучению детей Правилам дорожного движения, необходимо позаботиться о наличии светововзвращателей у детей. Особенное внимание следует уделить применению этих аксессуаров школьниками, которые самостоятельно преодолевают маршрут «дом – школа — дом» в темное время суток.