В Якутске сбили ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте

В г. Якутске произошел наезд на ребенка, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

29.06.2017 в 17 часов 50 минут в Дежурную часть ГИБДД г. Якутска поступило сообщение о том, что в микрорайоне «Марха» на ул. Строда возле магазина «Каспер» произошло дорожно-транспортное происшествие, где автомобиль марки «Toyota Harrier» совершил наезд на ребенка.

В настоящее время установлено, что водитель вышеуказанной автомашины 1984 года рождения, проезжая по ул. Строда мкр. «Марха» со стороны п. Жатай в направлении г. Якутска около дома № 5/2 совершил наезд на 6-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил множественные ушибы. По характеру полученных травм ему назначено амбулаторное лечение.

Проведенное в кабинете врача-нарколога медицинское освидетельствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков.

Со слов водителя, мальчик неожиданно выбежал на проезжую часть из-за припаркованной автомашины в неположенном месте, из-за чего он не смог вовремя среагировать – нажать на тормоз, результате чего совершил на него наезд.

Из объяснения матери несовершеннолетнего пешехода следует, что действительно ее сын вместе с братом переходили дорогу в неположенном для этого месте. В момент ДТП она находилась дома, а отец — на работе.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция г. Якутска обращается ко всем родителям не оставлять без присмотра своих детей, каждый день напоминать им о Правилах дорожного движения, прежде всего о правилах перехода проезжей части. Водителям — быть осторожными на дороге, соблюдать безопасный скоростной режим, помнить, что ребенок – самый непредсказуемый участник дорожного движения, он в любой момент может выбежать из-за угла, либо стоящего автомобиля на проезжую часть.