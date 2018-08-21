В Якутске сбили пенсионерку. По словам водителя, он ее попросту не заметил

За минувшие сутки в Якутске зарегистрировано два наезда на пешеходов. В обоих случаях водители нарушили ПДД и сбили людей на пешеходных переходах.

20 августа около 10 часов в дежурную часть Госавтоинспекции г. Якутска поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Дзержинского и Строителей г.Якутска, на пешеходном переходе произошел наезд на пешехода.

По предварительным данным установлено, что 43-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Марк 2», совершил наезд на 67-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила женщину в травматологический пункт, где у нее диагностировали перелом ноги.

Из объяснения водителя следует, что при повороте на ул. Строителей пешехода он ее попросту… не заметил.

В тот же день, около 18 часов на 7-м километре Покровского тракта 30-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Хайс», совершил наезд на 27-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда у парня – перелом ключицы, множественные ушибы и ссадины.

Как пояснил водитель, он ехал со скоростью около 40-50 км/ч по левой полосе, возле пешеходного перехода справа остановилась автомашина «Тойота Лэнд Круизер», а из-за нее резко выбежал пешеход, увидев которого, водитель остановиться уже не успел.

В обоих случаях водители были трезвы. По фактам ДТП проводится административное расследование.