В центре Якутска сгорел детсад в многоквартирном доме

Новостной паблик @crimyakutia_ru разместил видео пожара на ул. Халтурина, д. 18 в Якутске. По словам очевидцев горел частный детский сад:
По информации «Якутия 24»:
«В квартире проводился ремонт. Рабочие использовали болгарку. От искры загорелся утеплитель, из-за этого и произошел пожар. Они пытались тушить огонь сами, вызвали пожарных только через 10 минут. Квартира сгорела полностью, квартиры соседей не повреждены», — прокомментировал телеканалу «Якутия 24» сотрудник управляющей компании жилого дома.
В МЧС республики телеканалу «Якутия 24» подтвердили, что пожар произошел по причине ремонтных работ.
По предварительной информации, при пожаре пострадавших нет.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE