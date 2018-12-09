В центре Якутска сгорел детсад в многоквартирном доме

Новостной паблик @crimyakutia_ru разместил видео пожара на ул. Халтурина, д. 18 в Якутске. По словам очевидцев горел частный детский сад: View this post on Instagram 🔥Сегодня утром примерно в 9.30 загорелся детский садик, расположенный на 1 этаже жилого дома #18 на улице Халтурина😱🚒 A post shared by КРИМЯКУТИЯ (@crimyakutia_ru) on Dec 8, 2018 at 5:14pm PST По информации «Якутия 24»: «В квартире проводился ремонт. Рабочие использовали болгарку. От искры загорелся утеплитель, из-за этого и произошел пожар. Они пытались тушить огонь сами, вызвали пожарных только через 10 минут. Квартира сгорела полностью, квартиры соседей не повреждены», — прокомментировал телеканалу «Якутия 24» сотрудник управляющей компании жилого дома. В МЧС республики телеканалу «Якутия 24» подтвердили, что пожар произошел по причине ремонтных работ. По предварительной информации, при пожаре пострадавших нет. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE

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