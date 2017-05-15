В Якутске ряд сайтов предлагали услуги девушек по вызову

При проведении проверки по вопросам размещения в сети Интернет запрещенной информации прокуратура г.Якутска выявила ряд сайтов, на которых в свободном доступе размещены материалы, содержащие сведения о лицах, оказывающих услуги интимного характера и их стоимости, т.е. фактически организовано предоставление сексуальных услуг за материальное вознаграждение (проституция).

Законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет на распространение для неопределенного круга лиц информации с предложениями приобрести за денежное вознаграждение сексуальные услуги.

За организацию занятия проституцией предусмотрена уголовная ответственность по ст. 241 Уголовного кодекса РФ, за занятие проституцией – административная ответственность ст. 6.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Установлено, что на вышеназванных сайтах для целей занятия проституцией предлагается заполнить анкеты с указанием личных контактных данных, что указывает на признаки организации вовлечения в занятие проституцией других лиц, за что предусмотрена уголовная ответственность по ст. 240 Уголовного кодекса РФ.

Данная информация находится в открытом доступе, переход на страницы сайтов осуществляется без какого-либо ограничения, что нарушает права неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних – потребителей информационных услуг.

По результатам проверки прокуратура города направила в Якутский городской суд 13 заявлений о признании данной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Кроме того, информация направлена в МУ МВД РФ «Якутское» для проведения проверки.