В Якутске Русский театр ставит «Яму» Куприна

Русский театр представляет 29 и 30 апреля — премьеру спектакля «Очи черные» по повести Александра Куприна «Яма», сообщает Storm24.media.

Предстоящий спектакль неслучайно имеет одноименное название с известным романсом: ««Очи черные» — главная тема всего действа. В них и беда, и любовь, и опасность, ведь эти девочки-проститутки долго не жили, они были такими мотыльками, летающими над огнем, которые в основном погибали», — говорит режиссер спектакля Анна БАБАНОВА (город Москва).



В афише спектакль определен как ресторанный романс. «Да, это такое кабаре, бесконечный праздник, гулянка, «день сурка». Девочки весь день спят, вечером у них начинается работа, под утро она заканчивается, они снова спят, а вечером все начинается снова, — объясняет Анна Бабанова. — Я бы назвала спектакль по жанру «пиром во время чумы». Это такая русская реальность, через смех – слезы».

История начинается с Троицы, с праздника, девочки-проститутки молятся. «Да, они очень верующие. Ведь только наивный, верующий человек может все это терпеть, иначе невозможно это вытерпеть, потому что это ад. Ад, в котором все веселятся, танцуют и пьют», — говорит режиссер.



По словам Бабановой, «Очи черные» — это современный взгляд на историю, но выполненный стилистически под то время.

Эскизы декораций публичного дома заимствованы из музея публичного дома в Канаде, который, по словам Бабановой, очень напоминает описание дома Анны Марковны из «Ямы».

Художник спектакля – Фемистокл АТМАДЗАС (Санкт-Петербург), номинант «Золотой маски». Музыка подобрана, и главные темы написаны Сергеем ДОЛГУШИНЫМ (Омск). Балетмейстер – Ирина ГОРЕ (Омск).

СПРАВКА

«Очи черные» — вторая из четырех премьер нынешнего сезона, о которых сообщал в начале года директор театра Александр Лобанов. Первой стала сказка «Новые приключения Айболита», представленная в конце марта.

В этом сезоне зрителей ждет еще одна большая премьера по пьесе Владимира Федорова «Алмазный крест», посвященной жизни святителя Иннокентия (Вениаминова), просветителя Сибири и Америки. Премьерный показ спектакля о святителе Иннокентии планируется приурочить сразу к нескольким знаменательным датам: 220-летию со дня рождения святителя и 40-летию со дня его канонизации, а также к 385-летнему юбилею вхождения Якутии в состав Государства Российского, который республика отметит в этом году.

И завершит парад премьер нынешнего сезона пьеса Сомерсета Моэма «Красотка и семья» в постановке Владимира Голуба и художника-постановщика Александра Дубровина. Премьера спектакля намечена на 21-23 июня.

Итак, премьера спектакля «Очи черные» состоится 29 и 30 апреля. Начало в 18 часов.

Билеты уже в продаже в кассе Русского театра.

Справки по телефонам 42-51-30, 42-46-91