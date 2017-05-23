В Якутске решилась судьба ЛГБТ-парада. В третий раз

Как помнит постоянный читатель, в Якутск приезжал лидер ЛГБТ-сообщества России Николай АЛЕКСЕЕВ. Он обратился в Министерство по развитию гражданского общества Якутии с заявлением о проведении в Якутске 28 февраля сразу трех мероприятий:

— якутского ЛГБТ-парада в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России по проспекту Ленина от площади Дружбы до площади Орджоникидзе;

— дневного митинга в поддержку законодательного запрета дискриминации геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в России на площади Ленина;

— вечернего митинга на площади Ленина с призывом легализации в России однополых брачных союзов.

Однако гей-парад и два митинга, о которых ратовал «главный гей» России, в Якутске так и не состоялись. Из официальных лиц организаторам гей-парад противостоит Иван ЛУЦКАН, первый заместитель министра по развитию гражданского общества. Ранее в СМИ был опубликован документ за его подписью, которым было отказано представителям ЛГБТ-сообщества.

Николай Алексеев пытался оспорить в Якутском городском суде отказ министерства, но потерпел поражение.

3 апреля представители ЛГБТ-сообщества подали апелляционную жалобу на решение Якутского городского суда по гражданскому делу №2а-2743/2017 по иску АЛЕКСЕЕВА, ЕВТУШЕНКО, МИХАЙЛОВОЙ к Минобщества Якутии о признании незаконным отказа в проведении вышеназванных публичных мероприятий. 24 апреля дело направилось в апелляционную инстанцию – Верховный суд Республики Саха (Якутия).

В своей жалобе, организаторы упирают на то, что Минобщества не предложило им другие места для проведения публичных мероприятий. Так же они напирают на европейский и международный опыт, и заявляют, что защита детей от подобных мероприятий не может быть признана уважительной причиной для отказа.

Однако Верховный суд Якутии посчитал иначе. 15 мая апелляционная инстанция пришла к выводу оставить решение Якутского городского суда без изменения. Так что, перспективы проведения в Якутске ЛГБТ-парада стали еще более туманными, чем прежде.