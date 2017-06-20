В Якутске решена судьба фуд-корта у еврейского кладбища

Фуд-корт в парке культуры и отдыха, расположившийся по соседству с еврейским кладбищем, будут переносить. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава Якутска Айсен Николаев, комментируя историю, вызвавшую резонанс в СМИ и социальных сетях.

«По фуд-корту в парке письменных решений официально еще не принято, но мы с главным архитектором Якутска и руководителем парка этот вопрос обсудили и решили, что на расстояние от кладбища, оговоренное законом, мы его перенесем, но — уже по окончанию сезона. Перенос будет осуществлен в межсезонье», — заявил на пресс-конференции глава Якутска.

Напомним, скандал с «пикником на костях» поднял журналист и блогер Дмитрий Михайлов (Trimid), собиравший материал по городским кладбищам для своей книги. В этом он году заметил что фуд-корт перенесли от ворот парка прямо к кладбищу и решил добиться его переноса.