В Якутске ребята из школы №13 высадили саженцы для Аллеи выпускников

19 мая в рамках Всероссийской экологической акции «Посади дерево», на территории общеобразовательной школы №13 выпускники 2017 года высадили саженцы для Аллеи выпускников. В рамках акции было посажено 50 саженцев березы. Ребята подошли к данному мероприятию с большим энтузиазмом, для многих это был первый опыт посадки дерева. Каждый старался максимально бережно и аккуратно посадить деревце, запомнить то место, где через несколько лет вырастет большое дерево. comments powered by HyperComments Источник: Управление Промышленного округа.

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