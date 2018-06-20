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20 июня 2018, 17:34
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В Якутске ребенок получил травму в детской парикмахерской

Якутский городской суд взыскал с индивидуального предпринимателя возмещение ущерба и компенсацию морального вреда в связи с получением травмы несовершеннолетним ребенком в салоне детской парикмахерской, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу суда.

Установлено, что в игровой комнате детской парикмахерской ребенок упал во время спуска с горки и ударился головой о кран радиатора батареи. В результате травмы родители ребенка обратились в больницу, у мальчика диагностировали ушибленную рану затылочной области головы с наложением швов.

«Изучив материалы дела, суд установил, что в данном случае согласно статье Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред», — уточняется в сообщении.

Исходя из представленных доказательств, суд удовлетворил исковые требования истца и взыскал с индивидуального предпринимателя ущерб и компенсацию морального вреда.

Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал судебный акт в суд вышестоящей инстанции. Однако определением Судебной коллегии Верховного суда республики решение Якутского городского суда РС(Я) было оставлено без изменения.

Источник: http://yk24.ru/index/proisshestviya/predprinimatelya-v-yakutske-obyazali-vyiplatit-kompensacziyu-rebenku,-poluchivshemu-travmu-v-detskoj-parikmaxerskoj
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