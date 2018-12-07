В Якутске распределили земельные участки для многодетных семей

Сегодня в Окружной администрации города Якутска состоялась жеребьевка земельных участков среди граждан, имеющих трех и более детей. На распределение были приглашены многодетные горожане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилье.

Комиссией по распределению была подготовлена схема 31 земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 28 участков расположены в квартале «Северный», на 17 км Намского тракта, и 3 земельного участка в с. Тулагино.

«Жеребьевка проводится в соответствии с распоряжением Окружной администрации города Якутска от 8 сентября 2017 года, который регламентирует порядок организации и проведении распределения земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей. В соответствии с Земельным кодексом Республики Саха (Якутия), если многодетная семья состоит на учете в Департаменте жилищных отношений в качестве нуждающихся в жилье, то у них возникает преимущественное право на первоочередное получение земельного участка», — отметила начальник Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска, председатель комиссии Жанна Якименко.

Наблюдателем распределения выступила депутат Якутской городской Думы Вера Никифорова. Если многодетный гражданин не согласен с результатом распределения, он вправе отказаться от доставшегося по жребию земельного участка, о чем пишет соответствующее заявление. По закону можно отказаться три раза.

«Всего за период действия закона, с 10 декабря 2011 года Окружной администрацией предоставлены 3697 схем расположения земельных участков на кадастровой карте, кадастровом плане и фрагментов из проектов межеваний территорий кварталов города Якутска. Из них путем жеребьевки были распределены участки в селе Хатассы, по Намский тракту, 17 км, селах Кильдямцы, Табага, Маган, микрорайоне Птицефабрика, селе Тулагино-Сырдах», — прокомментировала Жанна Якименко.

«У меня восемь детей, ждали распределения шесть лет и наконец дождались», – поделилась радостью Валентина Макарова.

Иван Сосин тоже ждал шесть лет.

«Вытянул участок рядом с микрорайоном «Сатал». У нас семеро детей, трое из них школьного возраста», – отметил с благодарностью многодетный отец.

«Я в очереди с 2012 года, тогда у меня было четверо детей. Сейчас их у меня семеро, младшему три года. Планируем построить большой дом», – сказала Минора Тешебаева.

На сегодняшний день в очереди на бесплатное получение земельного участка на территории городского округа состоят 5507 многодетных граждан.