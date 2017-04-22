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Происшествия
22 апреля 2017, 12:08
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В Якутске раскрыты угоны

21 апреля в половине 1 часа ночи в дежурную часть Госавтоинспекции г. Якутска поступило сообщение о том, что возле дома № 19/3 ул. Можайского мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытается открыть двери автомобиля «Сузуки Эскудо».
Прибывшие инспектора ДПС, обнаружив разбитое стекло заднего окна, задержали мужчину для разбирательств, во время которого поступило сообщение об угоне автомашины той же марки.

Установлено, что автовладелец оставил своего «железного коня» на парковке всего на полчаса. Злоумышленником оказался 35-летний горожанин, ранее судимый за аналогичное деяние. От прохождения медицинского освидетельствования в кабинете врача – нарколога мужчина отказался.

Кроме того, многие водители лишаются своего движимого имущества из-за своей халатности.

Так, 20 апреля в дежурную часть полиции обратилась женщина с заявлением об угоне автомобиля «Тойота Витц», которую она припарковала возле своего дома по ул. Кольцевая. Угон был совершен в обеденное время.
Женщина оставила свой автомобиль не запертой, чем и воспользовался злоумышленник. Благодаря слаженным действиям инспекторов ГИБДД, автомобиль в технически исправном состоянии был возвращен законному владельцу.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», максимальное наказание за которое предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.

Госавтоинспекция убедительно просит водителей не забывать запирать двери автомобилей, а также принимать дополнительные меры для сохранности своих авто: на ночь, при возможности, лучше ставить машину в гараж или на охраняемую стоянку, не стоит пренебрегать противоугонными системами и средствами.

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Источник: Группа пропаганды ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское»
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