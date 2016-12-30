В Якутске раскрыты кражи из арендованных квартир

В полицию г.Якутск поступило заявление жильца одного из домов по улице Есенина. Выяснилось, что мужчина сдавал квартиру в аренду. И в один из дней обнаружил пропажу стиральной машины. Материальный ущерб, нанесенный потерпевшему, составил 20 000 рублей.

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что кражу совершила 21-летняя арендатор. Бытовую технику злоумышленница успела сбыть за 5 000 рублей. Мотив хищения был простой, подозреваемая собралась погулять с друзьями, однако у нее не было денег. После хищения она съехала с квартиры.

Аналогичная кража из квартиры на ул. Кочнева. В полицию обратилась владелица с сообщением о том, что из её арендуемой квартиры пропал телевизор и DVD- плеер. И в этом случае кражу совершила арендатор. Женщина сперва перестала оплачивать аренду, а затем и вовсе скрылась, прихватив технику из арендованного жилья.

Сотрудники уголовного розыска 1 отдела полиции задержали подозреваемую. 25-летняя безработная уроженка Нюрбинского района показала, что часто собирала «веселые» компании в арендуемой квартире. В один из таких вечеров, приятели разбили телевизор и установленный на нем DVD- плеер. На следующий день злоумышленница забрала с собой поврежденную технику и съехала с квартиры.

По этим двум случаям возбуждены уголовные дела по ч.2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)