В Якутске раскрыта афера на миллион рублей

Прокурор Республики Саха (Якутия) утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г.Якутска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являясь торговым представителем одной из коммерческих организаций, в период времени с 01.06.2017 по 24.01.2018, путем неоднократного занижения в ежедневно сдаваемом по итогам рабочего дня денежном реестре стоимости проданных различным торговым организациям г.Якутска товаров, присвоил из корыстных побуждений вверенные ему денежные средства организации в сумме свыше 965 тыс. руб.

Уголовное дело расследовано следователем СЧ по РОПД СУ МВД по Республике Саха (Якутия) и после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.