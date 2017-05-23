В Якутске раскрыли крупную аферу

Следственным управлением МУ МВД России «Якутское» завершено расследование уголовного дела по факту совершения мошеннических действий в крупном размере.

В 2015 году в полицию обратилась гражданка Л. с заявлением о том, что в 2014 году в отношении ее совершены мошеннические действия в крупном размере.

Следователи столичной полиции установлено, что в феврале 2014 года гражданин В. Из корыстных побуждений ввел Л. в заблуждение, а именно о том, что он является представителем строительной компании, и что его знакомый гражданин Б., являющийся заместителем генерального директора компании, может заключить через него договор долевого участия в строительстве жилого дома, находящегося по адресу: г. Якутск, Автострада 50 лет Октября, по заниженной цене — 800 000 рублей за однокомнатную квартиру.

Желая улучшить свои жилищные условия Л. согласилась на указанное предложение и в марте 2014 года передала В. денежные средства в размере 800 тысяч рублей.

Далее гражданин В. с целью придания своим преступным действиям правомерного вида, привел Л. в неустановленный офис, расположенный на ул. Ойунского, где дал подписать заранее подготовленный договор долевого участия в строительстве жилого дома. Также выдал заранее подготовленную расписку о получении заместителем генерального директора денежных средств в размере 800 тысяч рублей. К договору прилагалась гарантия возврата денежных средств в полном размере в случае не выполнения обязательств.

В последующем, В. для придания своим преступным действиям правомерного вида, поддерживал связь посредством мобильной связи с Л. на протяжении нескольких месяцев, после чего перестал отвечать на звонки и скрылся.

В установленный в договоре срок, а именно в феврале 2015 года

гражданка Л. свою квартиру не получила. В ходе попытки выяснения обстоятельств обнаружила, что по адресу, указанному в договоре, жилого дома не обнаружено, а указанная в договоре компания на территории г. Якутска строительством жилых домов не занимается.

Следователями столичной полиции установлено, что похищенными денежными средствами, гражданин В. распорядился по своему личному усмотрению.

Таким образом, своими умышленными действиями гражданин В., совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Расследование уголовного дело завершено и направлено в прокуратуру.