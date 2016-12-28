В Якутске работник аэропорта основала благотворительное движение

Надежда Комиссарова, бухгалтер отдела учета и анализа одного из структурных подразделений АО «Аэропорт Якутск», в октябре этого года инициировала создание благотворительного движения.

Решив заняться организацией благотворительных мероприятий, Надежда начала искать единомышленников. Через разные группы в социальных сетях и мессенджеры в ее команду вступило еще 28 человек — таких же, как она, неравнодушных людей.

Так появилось благотворительное движение «Держимся за руки».

Задумав новогоднее мероприятие для детей, Надежда вышла на руководство специальной общеобразовательной школы-интерната №28, в котором обучаются и живут сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Школа-интернат с радостью приняла предложение, и добровольцы начали готовиться: писать сценарий, искать артистов и спонсоров. В группе откликнувшихся людей, готовых помочь с мероприятием, оказался человек с музыкальной аппаратурой. Здесь же нашли и ведущего.

Руководство АО «Аэропорт Якутск» с удовольствием поддержало смелое начинание своего работника и предложило провести праздничное мероприятие в ресторане «Лайнер».

И вот за несколько дней до Нового года утренник для воспитанников школы-интерната № 28 прошел. Гостями «Лайнера» стали 44 ребенка от 7 до 17 лет, директор школы-интерната и воспитатели.

Атмосфера праздника, которую создали Надежда Комиссарова и ее команда, была потрясающей. Главной идеей утренника было убеждение, что не бывает бесталанных людей, каждый человек талантлив по-своему.

Дети очень активно участвовали в конкурсах и играх, с восторгом пообщались с «сумасшедшим профессором» Татьяной из «Шоу профессора Николя», которая, показывая фокусы, тут же предлагала разоблачить ее трюк. Дети, внимательно следящие за фокусником, в большинстве случаев угадывали, в чем кроется тайна.

Движение «Держимся за руки» также подготовило концерт-представление, в котором присутствовали главные новогодние персонажи: Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга, Кикимора. Им задорными танцами помогал детский ансамбль «Сюрприз».

В конце мероприятия довольные и немного уставшие от стольких впечатлений за день дети, как и полагается, получили вкусные и полезные подарки.

Благотворительное движение «Держимся за руки» благодарит спонсоров, участников и всех неравнодушных – людей с большим сердцем.