В Якутске работает общественная приемная Александра Саввинова

Задать вопрос, обозначить ту или иную проблему, внести предложения по работе городских учреждений и служб жители Якутска могут через общественную приемную кандидата на пост главы столицы Александра Саввинова.

«Приемная работает с 6 августа. Больше всего горожан волнуют вопросы дошкольного и школьного образования, переселения из ветхого и аварийного жилья, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Обратиться к нам может каждый горожанин», — сообщила волонтер, руководитель общественной приемной Ульяна Шараборина.

Общественная приемная кандидата на пост главы городского округа «город Якутск» Александра Александровича Саввинова работает как открытое окно с понедельника по пятницу (09.00-18.00 час.) по адресу: г.Якутск, улица Октябрьская, 20/1.