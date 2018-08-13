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13 августа 2018, 12:53
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В Якутске пьяный водитель врезался в машину с ребенком

12 августа около 21 часов вечера на ул. Экспериментальная мкр. Марха 30-летний водитель, управляя автомашиной «Хонда Н-RV», совершил наезд на препятствие.

Через некоторое время водитель обратился в травмпункт, где  у него диагностировали ушибы  головы и грудной клетки.

При проверке выяснилось,  что  права управления транспортными средствами мужчина не имеет,  а проведенное освидетельствование алкотестером выявило у водителя   состояние опьянения:  показание прибора – 1,09 мг/л. На мужчину составлен административный материал по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в алкогольном опьянении без прав.

12 августа около 22 часов вечера возле дома №20 на Покровском тракте 36-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Харриер»,  выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомашиной «Хонда H-RV», под управлением 39-летней женщины.

В результате ДТП водитель и пассажиры «Хонда H-RV» -мужчина  и 2-летняя девочка — получили травмы.

Прибывшая на место автоаварии бригада скорой помощи увезла ребенка в детскую больницу, где её осмотрели и с диагнозом ушиб легкого госпитализировали.  У ее отца  — травмы внутренних органов и он также находится в больнице.

При проведении освидетельствования алкотестером  у виновника происшествия  было установлено состояние опьянения: 1,32 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Инспекторами ДПС в отношении водителя, стаж вождения которого составляет 17 лет, составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством  в нетрезвом виде. За последний год он  4 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе —  за превышение скорости.

По данным фактам Госавтоинспекцией г.Якутска возбуждены административные расследования.

Госавтоинспекция призывает всех автомобилистов помнить об ответственности, которую они берут на себя, садясь за руль в нетрезвом состоянии. Риск возникновения ДТП становится крайне высоким, и случайной жертвой нетрезвого водителя может оказаться каждый. Если вы увидели или располагаете сведениями о нетрезвом водителе и пути его движения, просим Вас сообщитьпо номерам телефонов: 127, 47-35-69 дежурная часть ГИБДД или 02, следующую информацию:

1 — марка автомобиля;

2 — цвет автомобиля;

3 — номер автомобиля;

4 — адрес, направление движения;

5 — дополнительные сведения;

Сообщив о пьяном за рулем ,  возможно, вы спасете чью то жизнь!

Госавтоинспекция еще раз напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от медосвидетельствования, гражданину грозит не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей, а также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю будет грозить лишение свободы на срок до 2-х лет.

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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