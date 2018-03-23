В Якутске пьяный водитель совершил ДТП

22 марта 2018 г. в 12 ночи на 4 км Окружного шоссе напротив дома № 1 «А» 20-ти летний водитель, управляя автомашиной Тойота Пробокс, при повороте налево не уступил дорогу автомашине Тойота Таун Эйс, под управлением водителя 1970 года рождения, в результате чего совершил столкновение.

В результате ДТП пассажир автомашины Тойота Таун Эйс 1980 года рождения получил ушиб мягких тканей волосистой части головы, назначено амбулаторное лечение.

В ходе разбирательств установлено, что водитель автомашины Тойота Таун Эйс был трезв, а у водителя «Пробокса» имелись признаки алкогольного опьянения. На законное требование инспектора ДПС о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, за что на него был составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.

Теперь водителю, помимо штрафа за несоблюдение очередности проезда, за отказ от прохождения медосвидетельствования грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 000 рублей.

Госавтоинспекция г. Якутска предупреждает, что управление транспортным средством, а также за отказ водителем от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления от полутора до двух лет.

Управление ТС в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медосвидетельствования лицу, лишенному права управления, грозит уголовное ответственность согласно ст. 264 прим. 1 УК РФ. Максимальное наказание согласно данной статьи – лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности.

Госавтоинспекция г. Якутска призывает всех граждан не быть равнодушными к безопасности дорожного движения. Обо всех фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения немедленно сообщайте в дежурную часть ГИБДД г. Якутска по номерам 127, 47-35-69 или по телефону 02.

Помните, что, сообщив о пьяном водителе, Вы можете спасти чью-то жизнь!