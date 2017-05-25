В Якутске пьяный родитель привез ребенка в школу

В республике продолжаются массовые проверки по выявлению и пресечению нарушений правил перевозки маленьких пассажиров. Вблизи школ и детских садов ежедневно патрули Госавтоинспекции проверяют транспортные средства, в которых приезжают дети. Везут последних, в основном, конечно , родители.

Увы, не всегда взрослые с полной мерой ответственности относятся к соблюдению ПДД в части перевозки несовершеннолетних пассажиров. Только за два последних дня в столице региона инспекторы составили 39 материалов по ст.12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки детей. В нарушителями проводят разъяснительные беседы: детское удерживающее устройство необходимо не сотруднику ГАИ, а собственному ребенку.

В ходе проведения проверки возле столичной школы № 20 произошел и вовсе вопиющий случай. Папа привез сына (младшего школьного возраста) на автомашине «Москвич-2141», удерживающего устройства в салоне не было и мальчишка был не пристегнут. Инспекторы заметили нарушение и направились к водителю для составления административного материала. Когда открылась дверца авто, на сотрудников пахнуло запахом ядреного перегара. Папа привез ребенка в школу фактически пьяным! Пытаясь оправдаться перед офицерами ГАИ, мужчина рассказал почти привычную для них в таких случаях «историю»: «Вчера выпил вечером пива!». Нерадивого папу привлекли к ответственности за отсутствие удерживающего устройства и составили материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения по ст. 12.8 КоАП РФ: теперь придется отцу ходить года полтора походить пешком. Может и к лучшему: маленький пассажир избежит лишних рисков попасть в автоаварию с выпивохой-родителем.

Источник: Пресс-служба ГИБДД РС(Я).