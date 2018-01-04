В Якутске пьяный парень залез в чужой автомобиль

Уехать далеко на угнанной «тачке» ему не удалось.

Через некоторое время схожий по описанию автомобиль был замечен автопатрулем ДПС на перекрестке ул.Б. Марлинского. Как выяснилось, за рулем находился 29-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения, документов на автомобиль и водительского удостоверения у него не было. При проверке по базе данных было установлено, что злоумышленник не имел права на управление транспортными средствами.

Кроме того, освидетельствование на состояние опьянения показало следующий недопустимый к управлению результат 0,78 мг/л., вследствие чего на нетрезвого водителя был составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП Российской Федерации.

Автомобиль в технически исправном состоянии полицейские вернули законному владельцу. Теперь офицерам полиции предстоит узнать мотив совершенного преступления. После проверки буден решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Госавтоинспекция обращается ко всем владельцам транспортных средств с просьбой быть предельно внимательными и бдительными к хранению своих автомобилей. Не оставляйте автомобильный транспорт в темное время суток во дворах домов и на проезжей части без присмотра, и никогда не забывайте закрывать на замок. Помните, что сохранность Вашего транспортного средства находится в Ваших руках!