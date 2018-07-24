В Якутске пьяная парочка угнала автомобиль

Сотрудниками Росгвардии оказано содействие в раскрытии угонов автомашин в Якутске и Среднеколымске.

Нарядом группы задержания Росгвардии ОВО по Среднеколымскому району была получена информация о совершении угона автомашины марки «Тойота Корона» со двора дома по ул. Николаева г. Среднеколымск. Росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции сразу приступили к розыску и через полчаса угнанный автомобиль был замечен на ул. Ярославского. За рулем находился 25-летний молодой человек, в салоне сидели двое пассажиров. Все задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В Якутске в районе речного порта нарядом группы задержания Росгвардии была замечена иномарка, которая создавала аварийную ситуацию на дороге. Патруль проследовал за подозрительной автомашиной и на перекрестке улиц Б.Чижика-Кальвица транспортное средство было остановлено. В салоне, кроме водителя, находился молодой мужчина и девушка. Все имели явные признаки алкогольного опьянения. Водитель пояснил, что угнал транспортное средство от алкомаркета на ул. Можайского. Как выяснилось, владелец автомашины сразу обратился в полицию и буквально в течение часа автомашина, благодаря бдительности росгвардейцев, была обнаружена, 24-летний подозреваемый в совершении угона задержан и доставлен в отдел полиции.