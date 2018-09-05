В Якутске пройдут Международные дни документального кино

С 6 по 9 сентября 2018 года в городе Якутске и п. Мохсоголлох Хангаласского района пройдут Международные дни документального кино.

Организаторами являются Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Управление культуры и духовного развития ГО «Город Якутск», Гете Институт и Международный фестиваль документального кино «Докер».

Гостями Дней документального кино станут:

Астрид Веге (руководитель культурных программ, Гете-Институт, Москва) Татьяна Чагина (координатор кинопроектов, Гете-Института, Москва) Ирина Шаталова (директор фестиваля ДОКер, Москва) Филипп Бабен дер Эрде (оператор фильма «Счастливый»/ Happy, Берлин) Андрей Ананин (режиссер фильма «Зоя и Валера», Москва).

В течение фестиваля зритель сможет познакомиться с программой передвижных документальных кинопоказов «DOCMOBIL» от Гете Института, увидеть фильмы-победители разных лет известного фестиваля «ДОКер», лучшие документальные работы якутских авторов и принять участие в деловой программе.

Открытие состоится 6 сентября в 18.00 в кинотеатре «Лена» фильмом «24 снега» (на якутском языке с английскими субтитрами).

Закрытие пройдет 9 сентября с 16.00 ч. в зоне активного отдыха “Поляна” (Вилюйский тракт 7км), в программе: презентация кострового меню «Лесная кухня», выступление музыкальных коллективов, кинотеатр под открытым небом, завершится вечер праздничным фейерверком в честь Дня города.

Вход на все мероприятия свободный. Приглашаем всех.

«Якутия признана одним из ведущих регионов России в сфере кинематографии. Яркое подтверждение этого — победы якутских кинематографистов на престижных российских и международных фестивальных площадках. После триумфальных показов документальных лент «24 снега» и «Генезис 2.0.» на известных международных киносмотрах специалисты начали говорить о неповторимой киноэстетике, особых темах в документалистике, которые обусловлены самобытной якутской культурой и уникальным природным ландшафтом республики. Сегодня якутские кинематографисты наряду со своими российскими и зарубежными коллегами — экспертами в области документального кино — готовы обсуждать возможные пути развития якутской документалистики, ее роль в мировом кинематографическом процессе. Поэтому приезд авторитетных кинематографистов в этой сфере так важен для специалистов киноиндустрии Якутии» — Ирина Энгелис, руководитель отдела развития профессионального искусства и кино Минкультуры РС (Я).