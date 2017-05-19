В Якутске пройдут финальные дебаты участников предварительного голосования «Единой России»

В эти выходные, 20 и 21 мая,участники предварительного голосования от Партии «Единая Россия» на должность главы города Якутска проведут заключительные дебаты.

В субботу 20 мая они пройдут в Республиканском Медиацентре. Тема дискуссии – «Инфраструктура. Развитие городской среды». А в воскресенье 21 мая в 18 час.15 мин. состоятся телевизионные дебаты на канале НВК «Саха» на тему «Стратегия развития города Якутска».

Участниками субботнего обсуждения станут директор Центра стандартизации «Ростпрофи»Ирина ВЫСОКИХ, специалист по надзору в сфере ЖКХ МКУ «Управа Промышленный округ» Григорий ЗОРИН, глава городского округа «город Якутск» Айсен НИКОЛАЕВ и генеральный директор ООО «Малое инновационное предприятие Автономные технологии», депутат Якутской городской Думы Николай ПОТАПОВ.

В воскресенье в телевизионных дебатах выступят глава городского округа «город Якутск» Айсен Николаев, директор ООО «Праздник жизни» Татьяна ТЫМЫРОВА и телеведущий, кинооператор и сценарист, член Общественной палаты РС (Я) Андрей ХОРОШЕВ.

Напомним, что предварительное голосование по определению кандидатуры для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» на должность главы города Якутска, состоится 28 мая. В этот день откроются 23 счетных участка во всех округах и пригородах, которые будут работать с 8 до 20 часов. Узнать адрес своего участка можно в интернете, на сайте pg.er.ru.

Всего зарегистрировано 7 участников предварительного голосования. Каждый из них принимает участие в дебатах, стартовавших в городском округе 8 апреля. Первые дискуссии были посвящены доступности и качеству образования и развитию агропромышленного комплекса и села. Обсуждение вопросов городской экономики и инноваций, а также диалога власти и гражданского общества состоялось 13 и 14 мая.Предстоящие и уже состоявшиеся дебаты можно посмотреть по ссылкам: http://pg.er.ru/ илиhttps://ok.ru/group/53921704116469/video/c1007605

Отдать свои голоса за участников предварительного голосования могут граждане РФ, обладающие избирательным правом и имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в городе Якутске, а также студенты очной формы обучения, имеющие временную прописку в общежитии учебного заведения, находящегося на территории города Якутска. Чтобы проголосовать, надо прийти на свой счетный участок с паспортом и получить бюллетень. Голосование –рейтинговое. Это значит, что в бюллетене можно выбрать не одного, а нескольких участников.