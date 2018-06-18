В Якутске пройдут Дни долганского языка и культуры

В гости к сородичам в Якутию приедет делегация из Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

Дни долганского языка и культуры с участием представителей долган Якутии и Таймыра пройдут в городе Якутске в период с 19 по 23 июня 2018 года.

Целью проведения мероприятия являются сохранение и развитие долганского языка и культуры, привлечение внимания общественности и органов государственной власти к проблемам коренных малочисленных народов севера.

Мероприятия Дней начнутся с 15:00 часов 19 июня 2018 года в Фойе Малого зала Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) с церемонии Торжественного открытия, а также с открытия выставки картин художников Юлии и Евгения Поротовых «Дьонум өстөрүн коһоонноро». Делегатов и гостей будут приветствовать руководители Государственного собрания Ил Тумэн Республики Саха (Якутия), постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики, исполнительных органов Государственной власти Республики Саха (Якутия), международной организации северных регионов «Северный Форум», Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) и др.

В мероприятиях Дней долганского языка и культуры примут участие более 100 человек из Республики Саха (Якутия) и Красноярского края. Среди делегатов, гостей и участников — учителя и преподаватели долганского языка и культуры, художники, представители органов государственной власти, общественных организаций, средств массовой информации.

20 июня 2018 года делегатов и гостей Дней приглашают в Исторический зал Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), где пройдет презентация книги «Фольклор долган Хатангской тундры. Дорога в вечность».

Событием третьего дня Дней станет Круглый стол на тему «Сохранение и развитие долганского языка и культуры» в актовом зале Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. Участники Круглого стола обсудят вопросы родного языка и культуры, а также поделятся опытом работы по изучению долганского языка в общеобразовательных учреждениях Якутии и Таймыра.

Во второй половине дня пройдут лекция Василия Батагая по долганской орнаментике и презентация традиционного долганского орнамента «Орнамент – язык предков» в Доме Дружбы народов им. А. Е. Кулаковского. Василий Батагай продолжит тему традиционной долганской одежды и 22 июня проведением мастер класса по изготовлению долганского национального костюма.

Дни долганского языка и культуры завершатся 23 июня 2018 года Национальным праздником «Хейро» в местности Ус Хатын, где будут проведены такие восстановленные национальные долганские обряды как Байанаай, Культ Женщины, Свадебный обряд

История мероприятия

В рамках межрегионального сотрудничества между Республикой Саха (Якутия) и Красноярским краем 18 марта 2014 года Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район) подписал соглашение о сотрудничестве с Таймырским (долгано-ненецким) муниципальным районом. Был разработан и принят план мероприятий, в соответствии с которым с сентября 2014 года по март 2018 года шестнадцать студентов из Таймыра прошли целевое обучение в Арктическом государственном институте культуры и искусств. Дипломные работы студентов снискали восхищение и признание своей аутентичностью и самобытностью долганской культуры.

Несколько лет долгане Таймыра и Якутии искали возможность проведения совместного мероприятия и в этом году планы реализовались.

Благодаря совместным инициативам общественных организаций долган Якутии и Таймыра при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства Республики Саха (Якутия) запланировано проведение Дней долганского языка и культуры. Это мероприятие проводится впервые.

Из Таймырского национального (Долгано-Ненецкого) муниципального района Красноярского края запланировано участие следующих представителей:

Маймаго Николай Николаевич — заместитель Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства; Никифорова Анфиса Александровна – советник Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района; Еремина Надежда Александровна — руководитель проекта Фонда Президентских грантов — «Близкие люди», воспитатель ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1»; Федосеева Полина Устиновна – председатель Местной общественной организации «Союз долган» Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, воспитатель ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1»; Кудрякова Нина Семеновна – заведующая отделом фольклора и этнографии КГБУК «Таймырский Дом народного творчества»; Батагай Василий Иванович – главный хранитель фондов КГБУК «Таймырский Дом народного творчества»; Жаркова Наталья Николаевна – учитель родного языка ТМК ОУ «Хатангская средняя школа-интернат»; Еске Адея Евдокимовна – заместитель председателя Местной общественной организации «Союз долган» Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район. Педагог дополнительного образования КГБ ПОУ «Таймырский колледж»; Чуприна Наталья Николаевна – артист народного ансамбля «Хэйро» МБУК «Городской Дом культуры»; Поротов Евгений Егорович – художник; .Поротова Юлия Сергеевна –художник; Гуляева Алиса Игоревна – ученица ТМК ОУ «Дудинская гимназия».

Организаторы Дней долганского языка и культуры:

Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия), Государственное собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Ассоциация долган Республики Саха (Якутия), Местная общественная организация коренных малочисленных народов Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса «Будущее Анабара», Местная общественная организация «Союз долган» Таймырского долгано-ненецкого муниципального района, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), Дом Дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, ИГИПМНС, Национальная библиотека Республика Саха (Якутия), мэрия города Якутска, Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Таймырский Дом народного творчества и Северный Форум.

Финансовую поддержку оказал народный депутат И.И. Андреев, также финансовую поддержку организации выставки художников Поротовых оказал Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Клишас Андрей Александрович, представитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края, а также АО “Алмазы Анабара” и Администрация Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса (района).