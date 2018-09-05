В Якутске пройдет ярмарка здоровья

Уважаемые жители и гости столицы!

Поздравляем Вас с наступающим Днем города Якутска и приглашаем на традиционную Ярмарку здоровья, которая пройдет 8 сентября 2018 г. с 10.00 до 14.00 ч.в здании Саха академического театра им. П.А. Ойунского. Организаторами мероприятия выступают:

Окружная администрация города Якутска

ГКУ РС(Я) «Управление здравоохранения города Якутска при Министерстве здравоохранения РС(Я)»

Клиника Медицинского института ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет»

ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер»

ГБУ РС(Я) «Республиканский центр медицинской профилактики»

На Ярмарке, помимо комплексного диагностического обследования здоровья, будут организованы консультации врачей ортопеда-травматолога, невролога, эндокринолога, дерматовенеролога, генетика, пульмонолога, гастроэнтеролога, ревматолога, онколога, маммолога и т.п.

Все желающие могут пройти ФЛГ-обследование и получить бесплатно профилактические прививки против гриппа в мобильном пункте вакцинации на площади Орджоникидзе.

Дорогие горожане, просим принять активное участие в работе Ярмарки здоровья и напоминаем, что при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и страховой полис.