В Якутске пройдет ярмарка здоровья

Уважаемые жители и гости столицы!
Поздравляем Вас с наступающим Днем города Якутска и приглашаем на традиционную Ярмарку здоровья, которая пройдет 8 сентября 2018 г. с 10.00 до 14.00 ч.в здании Саха академического театра им. П.А. Ойунского. Организаторами мероприятия выступают:
- Окружная администрация города Якутска
- ГКУ РС(Я) «Управление здравоохранения города Якутска при Министерстве здравоохранения РС(Я)»
- Клиника Медицинского института ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет»
- ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер»
- ГБУ РС(Я) «Республиканский центр медицинской профилактики»
На Ярмарке, помимо комплексного диагностического обследования здоровья, будут организованы консультации врачей ортопеда-травматолога, невролога, эндокринолога, дерматовенеролога, генетика, пульмонолога, гастроэнтеролога, ревматолога, онколога, маммолога и т.п.
Все желающие могут пройти ФЛГ-обследование и получить бесплатно профилактические прививки против гриппа в мобильном пункте вакцинации на площади Орджоникидзе.
Дорогие горожане, просим принять активное участие в работе Ярмарки здоровья и напоминаем, что при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и страховой полис.
Уважаемые читатели!
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