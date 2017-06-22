В Якутске пройдет XI фестиваль молодежных субкультур «ЗОЖигай вместе с нами!»

26-27 июня в городе Якутске пройдет XI фестиваль молодежных субкультур «ЗОЖигай вместе с нами!», посвященный Году молодежи в Республике Саха (Якутия) и Году добра в городе Якутске.

По традиции мероприятие соберет лучших представителей экстремальных видов спорта, современных танцевальных, спортивных и творческих направлений.

Гостей и участников фестиваля ждут зрелищные выступления по направлениям: Beatbox, Beatmaking, BMX, Breakdance, Freestyle, Graffiti, Hip-Hop, House, Panna, Popping, Parkour, Rap, Rollerblading, Scooter, Slalom, Skateboarding, Streetball, Tricking, Waacking, WorkOut.

По традиции мероприятие пройдет в городском Парке культуры и отдыха, а также на территории Комсомольской площади. Гости смогут посетить фестивальные соревнования совершенно бесплатно, необходимо лишь соблюдать правила безопасности, сохранять чистоту и порядок на местах проведения фестиваля.

Программа фестиваля

Время Наименование Место проведения

26 июня – первый день (открытие фестиваля)

11:00 Открытие фестиваля Парк культуры и отдыха

26 июня – первый день

12:00 BMX Комсомольская площадь

13:00 Slalom Комсомольская площадь

14:00 Skateboarding Комсомольская площадь

15:00 Aggressive Rollerblading Комсомольская площадь

16:00 Scooter Комсомольская площадь

26 июня – первый день

12:00 Поппинг Парк культуры и отдыха

13:00 Хаус Парк культуры и отдыха

14:00 Ваакинг Парк культуры и отдыха

15:00 Хип-хоп Парк культуры и отдыха

16:00 Брейкданс Парк культуры и отдыха

18:00 Рэп/битбокс Парк культуры и отдыха

11:00 Воркаут Комсомольская площадь

12:00 Футбольный фристайл Комсомольская площадь

13:00 Трикинг Комсомольская площадь

14:00 Панна Комсомольская площадь

15:00 Паркур Комсомольская площадь

26-27 июня

Стритбол Баскетбольная площадка

ул. Губина, 8/3

Битмейкинг Онлайн, подведение итогов

Граффити

27 июня – второй день

17:00 Закрытие фестиваля с финальными соревнованиями и награждением победителей. Концерт. Парк культуры и отдыха