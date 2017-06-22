В Якутске пройдет XI фестиваль молодежных субкультур «ЗОЖигай вместе с нами!»

26-27 июня в городе Якутске пройдет XI фестиваль молодежных субкультур «ЗОЖигай вместе с нами!», посвященный Году молодежи в Республике Саха (Якутия) и Году добра в городе Якутске.
По традиции мероприятие соберет лучших представителей экстремальных видов спорта, современных танцевальных, спортивных и творческих направлений.
Гостей и участников фестиваля ждут зрелищные выступления по направлениям: Beatbox, Beatmaking, BMX, Breakdance, Freestyle, Graffiti, Hip-Hop, House, Panna, Popping, Parkour, Rap, Rollerblading, Scooter, Slalom, Skateboarding, Streetball, Tricking, Waacking, WorkOut.
По традиции мероприятие пройдет в городском Парке культуры и отдыха, а также на территории Комсомольской площади. Гости смогут посетить фестивальные соревнования совершенно бесплатно, необходимо лишь соблюдать правила безопасности, сохранять чистоту и порядок на местах проведения фестиваля.
Программа фестиваля
Время Наименование Место проведения
26 июня – первый день (открытие фестиваля)
11:00 Открытие фестиваля Парк культуры и отдыха
26 июня – первый день
12:00 BMX Комсомольская площадь
13:00 Slalom Комсомольская площадь
14:00 Skateboarding Комсомольская площадь
15:00 Aggressive Rollerblading Комсомольская площадь
16:00 Scooter Комсомольская площадь
26 июня – первый день
12:00 Поппинг Парк культуры и отдыха
13:00 Хаус Парк культуры и отдыха
14:00 Ваакинг Парк культуры и отдыха
15:00 Хип-хоп Парк культуры и отдыха
16:00 Брейкданс Парк культуры и отдыха
18:00 Рэп/битбокс Парк культуры и отдыха
11:00 Воркаут Комсомольская площадь
12:00 Футбольный фристайл Комсомольская площадь
13:00 Трикинг Комсомольская площадь
14:00 Панна Комсомольская площадь
15:00 Паркур Комсомольская площадь
26-27 июня
Стритбол Баскетбольная площадка
ул. Губина, 8/3
Битмейкинг Онлайн, подведение итогов
Граффити
27 июня – второй день
17:00 Закрытие фестиваля с финальными соревнованиями и награждением победителей. Концерт. Парк культуры и отдыха