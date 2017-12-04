В Якутске пройдет выставка Раисы Бурцевой «Кэрэ эйгэтигэр»

7 декабря 2017 г. в 16.00 Национальный художественный музей РС(Я) приглашает Вас на торжественное открытие персональной выставки «Кэрэ эйгэтигэр» (В мире прекрасного) художника-скульптора, члена Союза художников России Раисы Николаевны Бурцевой. Открытие выставки состоится в основном здании музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, фойе 2-го этажа.

Родилась 24 октября 1947 г. в пос. Соттинцы Усть-Алданского улуса в семье мастера-кузнеца, изготовителя традиционных хомусов — Николая Петровича Бурцева и народной мастерицы Васильевой Елены Васильевны. В 1968 г. окончила Якутское художественное училище им. П.П. Романова (мастерская С.А.Егорова, С.Н. Пестерева), в 1975 г. – скульптурный факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (мастерская М.А. Керзина). Преподавала в Якутском художественном училище, одновременно вела активную творческую деятельность. Работает, в основном, в малой пластике и в жанре скульптурного портрета. С 1975 –– участник республиканских, региональных, российских и международных художественных выставок, представляющих искусство Якутии.

На юбилейной персональной выставке Раисы Николаевны «Кэрэ эйгэтигэр» (В мире прекрасного) будут представлены скульптурные композиции мастера, выполненные из шамота, дерева, гипса и терракоты: «Весна» (1997), «Портрет М. Рахлеевой» (1977), «Северянка. Созвучие» (1989), «Спартачок», «Беседа», «Рыбак», «Студентка», «Швея» (1981-1989) и др. работы, которые подкупают жизнерадостным оптимизмом, изящной пластикой движения, темпераментом исполнения.

Большой интерес вызовет презентация якутских национальных костюмов. Обращение мастера к традиционному искусству восходит к 1990 году. Она создала костюмы-образы с этническими элементами для известных певцов якутской эстрады: Александра Дьячковского — Саарын, Вари Аманатовой, Вари Ларионовой — Ый кыыhа, Амгаяны, традиционный костюм супругов Аграфены и Степана Борисовых др. Костюмы отличаются этнографической точностью, ярким орнаментальным декором, свободой стилизации.

Выставка работает для всех посетителей с 7 декабря по 29 декабря 2017 г. в основном здании НХМ РС(Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, 2 этаж.

Справки по тел: 33-52-79