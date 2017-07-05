В Якутске пройдет Всероссийская ярмарка меда 

В период с 14 июля по 15 августа в городе Якутске на площади Орджоникидзе при поддержке Окружной администрации города Якутска будет проходить Всероссийская ярмарка меда.

На Ярмарке будет представлен широкий ассортимент меда с регионов Башкирии, горного Алтая, Приморья и местных пчеловодов.

В день открытия Ярмарки 14 июля в 12.00 будет проводиться концерт и викторина с призами.

Организатором Ярмарки является «Якутский пчелоцентр». Это сеть специализированных магазинов, которые работают с лучшими пчеловодами и продают мед высокого качества со всех регионов России, а также пчелопродукцию, сиропы, бальзамы, масла холодного отжима и многое другое.