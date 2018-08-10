В Якутске пройдет всероссийская благотворительная акция «Улыбнемся солнечному дню!»

19 августа в Центральном парке культуры и отдыха состоится Всероссийская благотворительная акция «Улыбнемся солнечному дню!», который ежегодно объединяет множество людей для одной цели — помощи ребятишкам из социальных категорий.

Парк является постоянным участником акции и каждый год привносит в проект новые идеи: меняет формат праздников, приуроченных к акции, приглашает новых спонсоров, расширяет сферу участников проекта за счет привлечения различных благотворительных фондов и социальных организаций.

В этот день гостей и жителей столицы ждут обширная праздничная программа, сбор адресной помощи, бесплатные катания для определенных категорий ребятишек, сбор игрушек и вещей, выставки-ярмарки продукции и услуг местных предпринимателей, мастер-классы, дегустации и т.п.

В рамках благотворительной акции “Улыбнемся солнечному дню!” будет организован сбор средств для Вани Космынина с диагнозом острый лимфобластный лейкоз. Ему требуется длительное лечение и реабилитация. Ваня из малоимущей семьи, мама сама воспитывает ребенка.

«Солнечные билеты», собранные в ходе акции, в этом году будут переданы в Управление социальной защиты г. Якутска.

МАУ «Центр управления общественными пространствами ГО «г. Якутск» обращается к руководителям организаций различных форм собственности, меценатам и неравнодушным горожанам – присоединитесь к благотворительной акции “Улыбнемся солнечному дню!”.

Мы надеемся, что все горожане присоединятся к «солнечному» движению и подарят детям праздник! Вместе мы сможем больше!

