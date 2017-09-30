В Якутске пройдет Всемирный день архитектуры

Союз архитекторов Якутии, в преддверии профессионального праздника Всемирного дня архитектуры, 29-30 сентября проводит VII съезд Союза архитекторов Якутии.

В программе: 29 сентября — VII съезд Союза архитекторов Якутии; 30 сентября — открытие выставки «Качество сейчас: пространство и среда» и проведение воркшопа «Общественные пространства у воды».

В рамках воркшопа будут разработаны предложения по долгосрочной стратегии развития городского канала города Якутска для создания комфортной среды досуга жителей и гостей города Якутска. Цель воркшопа : повышение инвестиционной привлекательности общественных зон вдоль городского канала за счет их круглогодичного использования. Задача воркшопа: составление сценариев (функционала) локаций территорий, прилегающих к городскому каналу.

Программа воркшопа на 30 сентября:

10.00 — открытие выставки «Качество сейчас: пространство и среда» по адресу: ул. Кулаковского, 50, интер-класс ИТИ СВФУ (234 ауд.).

10.30 -11.00 — Регистрация участников воркшопа (ул. Кулаковского, 50, ИТИ СВФУ)

11.00 — 14.00 — Открытие воркшопа Деловая часть:

11.10-11.20 — Презентация проекта создания круглогодичных общественных пространств вдоль городского канала, как одного из ключевых направлений инвестиционной политики Окружной администрации города Якутска, (Владимиров Андрей, Департамент реализации инвестиционных проектов ОА города Якутска).

11.20-11.30 — Презентация лучших практик обустройства общественных пространств у воды (Алексеева Ирина, главный архитектор города Якутска).

11.30-11.40 — Разъяснение условий воркшопа (Федоров Егор, группа компаний «Синет».)

Практическая часть:

11.40 — 12.00 — Распределение и знакомство в группах по направлениям.

12.00- 12.30 — Картирование и консультация экспертов по направлениям.

12.30 — 12.45 — Кофе-брейк (подготовка к презентации).

12.45 — 13.30 — Презентация и защита карт.

13.30 — 14.00 — Подведение итогов. Завершение воркшопа