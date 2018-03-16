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16 марта 2018, 12:50
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В Якутске пройдет V республиканский фестиваль журналистов «Пресса Земли Олонхо-2018»

21-23 марта Союз журналистов Якутии совместно с Министерством связи и информационных технологий республики проведут в городе Якутске V республиканский фестиваль «Пресса Земли Олонхо-2018».
Организаторы приглашают к участию редакторов, журналистов республиканских и улусных (городских) средств массовой информации, общественных корреспондентов, ветеранов печати, блогеров, председателей первичных журналистских организаций.
Для участников фестиваля будут организованы семинары, мастер-классы, дискуссионные площадки, круглые столы по актуальным медийным темам. Так, в первый день пройдет круглый стол «Улусные газеты: реалии и перспективы», состоится деловой разговор «О главном: доставка и подписка». Журналисты посетят мастер-класс лауреата государственной премии в области журналистики им. В.В.Никифорова — Кюлюмнюра, журналиста газеты «Кыым» Владимира СТЕПАНОВА. В этот же день состоятся обзор сахаязычных газет, психологический тренинг по профессиональному выгоранию журналистов.
Во второй день фестиваля пройдут дискуссионная площадка «Журналистика и блогерство», журналистская мастерская «Молодые журналисты: спрос и предложение».
Помимо этого в Доме печати будут открыты выставка – продажа СМИ и выставка хобби, коллекций журналистов. В рамках фестиваля – День открытых дверей в НВК «Саха», редакции газеты «Якутск вечерний», ГТРК «Саха», пресс-тур на объекты АО «Сахатранснефтегаз» и экскурсия в Аэровокзальный комплекс аэропорта «Якутск».
Традиционно, во второй день фестиваля, 22 марта в 17 часов, в спортивном комплексе «Модун» на ставший уже традиционным республиканский турнир по мас-рестлингу соберутся журналисты, работники СМИ и печати потягаться мастерством, силой и ловкостью.
Обширна и культурная программа фестиваля – посещение спектакля в Сахатеатре, художественного фильма в «Сахафильме», республиканского конкурса «Далбар Хотун» в КЦ СВФУ.
Также в эти дни желающие могут пройти медосмотр.
Основные мероприятия фестиваля пройдут в республиканском Медиа-центре, по адресу: г.Якутск, ул.Орджоникидзе, 31, Дом печати. Регистрация участников начнется в 9 часов. В программе фестиваля возможны изменения и дополнения.
Заявки на участие в фестивале принимаются на sakhajour@mail.ru.

Программа V фестиваля «Пресса Земли Олонхо-2018»

21-23 марта 2018 г. г.Якутск

21 марта, среда
Дом печати. Медиа-центр.
9.00 — 9.30 — Регистрация участников фестиваля. Запись на экскурсию, пресс-тур и медосмотр.
9.30 — 10.00 — Торжественное открытие фестиваля (по отдельному сценарию).
10.00 – 11.00 – Семинар. «Опыт лучших газет России” Касютин Владимир Леонидович, секретарь Союза журналистов России.
11.00 – 11.20 — Кофе-брейк
11.20 – 12.00 — Круглый стол. «Улусные газеты: реалии и перспективы». Модератор — Гаврильев Чокуур Николаевич, заместитель министра связи и информационных технологий РС (Я)
12.00 – 13.00 – Деловой разговор. «О главном: доставка и подписка».
Модератор — Молчанов Николай Александрович, руководитель Департамента государственной политики в области СМИ и печати Министерства связи и информационных технологий РС (Я).
13.00 — 14.00 — Обед.
14.00 – 14.30 – Презентация Ассоциации национальных СМИ.
Христофорова Мария Николаевна, председатель Ассоциации национальных СМИ.
14.30 — 15.00 — Мастер-класс. «Нужна ли СМИ аналитика? Как писать аналитические статьи».
Степанов Владимир Николаевич, лауреат Государственной премии им. В.В. Никифорова-Кюлюмнюр в области журналистики, лауреат журналистской премии «Золотое перо» (газета «Кыым»)
15.00 –15.45 – Медиагостиная. «Улуус хаһыатыгар тылы-өһү таба туттуу»
Гуринов Афанасий Гаврильевич, главный редактор журнала «Курулгэн» (обзор языка газет Сунтарского, Намского, Горного улусов)
Плотникова Ульяна Романовна, старший преподаватель кафедры русско-якутского перевода и стилистики якутского языка Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ (обзор газет “Саха сирэ”, “Таатта”, “Саҥа олох”, “Хотугу кыым”, “Олох суола”.
15.45 – 16.00. — Кофе-брейк
16.00 – 18.30 – Психологический тренинг. «Профессиональное выгорание журналистов на работе».
Кысылбаикова Маргарита Игнатьевна, психолог Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи.
Фойе Медиа-центра
9.00 -16.00
— Выставка, продажа изданий АУ РС (Я) «Сахапечать»;
— Выставка, продажа изданий АУ РС (Я) ИД «Кэскил»;
Фойе III этажа
9.00 – 13.00
— Выставка коллекция бонов Андрея Шилова ( МГ «Ситим»)
— «Горящая коллекция» Елены Птицыной (РГ «Она+»)
— Выставка спортивных сувениров Владислава Коротова
— Выставка фалеристики Александра Васильева-Кердугэн (АУ «Кэскил»)
— Выставка ретро-коллекции Елены Андреевны Лебедкиной (ветеран НВК «Саха»)
Культурная программа. Сахатеатр
18.00 – Спектакль «Наара суох» (по заявкам).

22 марта, четверг

Дом печати. Медиа-центр
9.00 – 15.00
Медосмотр участников фестиваля (по предварительной записи)
11.00 – 13.00 – День открытых дверей.
— НВК «Саха». Студия 24.
Дом печати. 1 этаж, каб.132 Медиашкола
14.00 – 15.00 – Журналистская мастерская. «Молодые журналисты: спрос и предложение»
Сидоров Олег Гаврильевич, заведующий кафедрой журналистики СВФУ им. М.К.Аммосова.
Редакция газеты «Саха сирэ», каб.233
14.00 – 15.00 — Мастер-класс. «Дизайн и верстка газет».
Роман Данилов, арт-директор АО РИИХ «Сахамедиа».
Дом печати. Медиа-центр
15.00 – 16.00 — Дискуссионная площадка. «Журналистика и блогерство».
Гаврильев Чокуур Николаевич, заместитель министра связи и информационных технологий РС (Я).
ЯСИА (для сотрудников)
15.00 — 17.30 – Психологический тренинг. «Профессиональное выгорание журналистов на работе»
Загоренко Мария Николаевна, психолог Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи.
Дом печати, 1 этаж
15.00 – Сбор участников Пресс-тура на объекты АО «Сахатранснефтегаз» (отв.Никифорова А.К.)
Спортивный комплекс «Модун». Спортивная программа.
16.00 – взвешивание участников.
17.00 – Республиканский турнир работников СМИ и печати по мас-рестлингу.
Фойе Медиа-центра
9.00 – 16.00
— Выставка и продажа изданий АО РИИХ «Сахамедиа» и МХ «Якутия»;
— Выставка и продажа изданий «Ситим», «Она +», «Норд-Пресс» и тд.
Фойе III этажа
10.00 — 16.00
Выставка коллекций журналистов:
— Альбина Тарабукина (НВК «Саха»)
— история вольной борьбы Петр Павлов («Дьулур5ан»)
— нумизматика. Татьяна Яковлева («Она+»)
Культурная программа «Сахафильм»
18.00 – Пресс-показ фильма «Костер на ветру».
Брифинг с руководством «Сахафильм» и съемочной группой.

23 марта, пятница
Дом печати. Медиа-центр.
9.00 – 9.30 – Регистрация делегатов ХХI конференции журналистов Республики Саха (Якутия).
9.30 – 13.00 — ХХI конференция журналистов Республики Саха (Якутия).
Дом печати. Фойе 1 этажа
9.30 – выезд участников фестиваля на экскурсию в Аэровокзальный комплекс «Аэропорта Якутск» (отв. Я.Э.Байгожаева).
Дом печати. Медиа-центр
14.00 – прием терапевта, стоматолога.
Редакция газеты «Якутск вечерний»
14.00 – 15.00 – День открытых дверей.
Культурная программа. КЦ СВФУ
16.00 – Х юбилейный республиканский конкурс «Далбар Хотун».

*На медосмотр, экскурсию и пресс-тур выезд по предварительным заявкам (с собой иметь паспорт).
*На медосмотр требуется полис.
*21 марта работает Музей государственной газеты на якутском языке (каб.229 Дома печати)
Оргкомитет.

Организаторы:
РОО «Союз журналистов РС (Я)»
Министерство связи и информационных технологий РС (Я).
Партнеры: АО «Сахатранснефтегаз», АО «Аэропорт «Якутск», Медиа-холдинг «Якутия», НВК «Саха», ИП Федотов Р.Е., РГ «Якутск вечерний», Магазин «Мир охоты и рыбалки», Радиостанция «Авторадио» и др.
Информационные партнеры:
АО РИИХ «Сахамедиа», Медиа-группа «Ситим», АУ РС (Я) ИД «Ил Тумэн», ГБУ НВК «Саха», ГТРК «Саха», АУ РС (Я) «Сахапечать», «Она+», Sakhalife.

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