В Якутске пройдет V республиканский фестиваль журналистов «Пресса Земли Олонхо-2018»

21-23 марта Союз журналистов Якутии совместно с Министерством связи и информационных технологий республики проведут в городе Якутске V республиканский фестиваль «Пресса Земли Олонхо-2018».

Организаторы приглашают к участию редакторов, журналистов республиканских и улусных (городских) средств массовой информации, общественных корреспондентов, ветеранов печати, блогеров, председателей первичных журналистских организаций.

Для участников фестиваля будут организованы семинары, мастер-классы, дискуссионные площадки, круглые столы по актуальным медийным темам. Так, в первый день пройдет круглый стол «Улусные газеты: реалии и перспективы», состоится деловой разговор «О главном: доставка и подписка». Журналисты посетят мастер-класс лауреата государственной премии в области журналистики им. В.В.Никифорова — Кюлюмнюра, журналиста газеты «Кыым» Владимира СТЕПАНОВА. В этот же день состоятся обзор сахаязычных газет, психологический тренинг по профессиональному выгоранию журналистов.

Во второй день фестиваля пройдут дискуссионная площадка «Журналистика и блогерство», журналистская мастерская «Молодые журналисты: спрос и предложение».

Помимо этого в Доме печати будут открыты выставка – продажа СМИ и выставка хобби, коллекций журналистов. В рамках фестиваля – День открытых дверей в НВК «Саха», редакции газеты «Якутск вечерний», ГТРК «Саха», пресс-тур на объекты АО «Сахатранснефтегаз» и экскурсия в Аэровокзальный комплекс аэропорта «Якутск».

Традиционно, во второй день фестиваля, 22 марта в 17 часов, в спортивном комплексе «Модун» на ставший уже традиционным республиканский турнир по мас-рестлингу соберутся журналисты, работники СМИ и печати потягаться мастерством, силой и ловкостью.

Обширна и культурная программа фестиваля – посещение спектакля в Сахатеатре, художественного фильма в «Сахафильме», республиканского конкурса «Далбар Хотун» в КЦ СВФУ.

Также в эти дни желающие могут пройти медосмотр.

Основные мероприятия фестиваля пройдут в республиканском Медиа-центре, по адресу: г.Якутск, ул.Орджоникидзе, 31, Дом печати. Регистрация участников начнется в 9 часов. В программе фестиваля возможны изменения и дополнения.

Заявки на участие в фестивале принимаются на sakhajour@mail.ru.

Программа V фестиваля «Пресса Земли Олонхо-2018»

21-23 марта 2018 г. г.Якутск

21 марта, среда

Дом печати. Медиа-центр.

9.00 — 9.30 — Регистрация участников фестиваля. Запись на экскурсию, пресс-тур и медосмотр.

9.30 — 10.00 — Торжественное открытие фестиваля (по отдельному сценарию).

10.00 – 11.00 – Семинар. «Опыт лучших газет России” Касютин Владимир Леонидович, секретарь Союза журналистов России.

11.00 – 11.20 — Кофе-брейк

11.20 – 12.00 — Круглый стол. «Улусные газеты: реалии и перспективы». Модератор — Гаврильев Чокуур Николаевич, заместитель министра связи и информационных технологий РС (Я)

12.00 – 13.00 – Деловой разговор. «О главном: доставка и подписка».

Модератор — Молчанов Николай Александрович, руководитель Департамента государственной политики в области СМИ и печати Министерства связи и информационных технологий РС (Я).

13.00 — 14.00 — Обед.

14.00 – 14.30 – Презентация Ассоциации национальных СМИ.

Христофорова Мария Николаевна, председатель Ассоциации национальных СМИ.

14.30 — 15.00 — Мастер-класс. «Нужна ли СМИ аналитика? Как писать аналитические статьи».

Степанов Владимир Николаевич, лауреат Государственной премии им. В.В. Никифорова-Кюлюмнюр в области журналистики, лауреат журналистской премии «Золотое перо» (газета «Кыым»)

15.00 –15.45 – Медиагостиная. «Улуус хаһыатыгар тылы-өһү таба туттуу»

Гуринов Афанасий Гаврильевич, главный редактор журнала «Курулгэн» (обзор языка газет Сунтарского, Намского, Горного улусов)

Плотникова Ульяна Романовна, старший преподаватель кафедры русско-якутского перевода и стилистики якутского языка Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ (обзор газет “Саха сирэ”, “Таатта”, “Саҥа олох”, “Хотугу кыым”, “Олох суола”.

15.45 – 16.00. — Кофе-брейк

16.00 – 18.30 – Психологический тренинг. «Профессиональное выгорание журналистов на работе».

Кысылбаикова Маргарита Игнатьевна, психолог Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи.

Фойе Медиа-центра

9.00 -16.00

— Выставка, продажа изданий АУ РС (Я) «Сахапечать»;

— Выставка, продажа изданий АУ РС (Я) ИД «Кэскил»;

Фойе III этажа

9.00 – 13.00

— Выставка коллекция бонов Андрея Шилова ( МГ «Ситим»)

— «Горящая коллекция» Елены Птицыной (РГ «Она+»)

— Выставка спортивных сувениров Владислава Коротова

— Выставка фалеристики Александра Васильева-Кердугэн (АУ «Кэскил»)

— Выставка ретро-коллекции Елены Андреевны Лебедкиной (ветеран НВК «Саха»)

Культурная программа. Сахатеатр

18.00 – Спектакль «Наара суох» (по заявкам).

22 марта, четверг

Дом печати. Медиа-центр

9.00 – 15.00

Медосмотр участников фестиваля (по предварительной записи)

11.00 – 13.00 – День открытых дверей.

— НВК «Саха». Студия 24.

Дом печати. 1 этаж, каб.132 Медиашкола

14.00 – 15.00 – Журналистская мастерская. «Молодые журналисты: спрос и предложение»

Сидоров Олег Гаврильевич, заведующий кафедрой журналистики СВФУ им. М.К.Аммосова.

Редакция газеты «Саха сирэ», каб.233

14.00 – 15.00 — Мастер-класс. «Дизайн и верстка газет».

Роман Данилов, арт-директор АО РИИХ «Сахамедиа».

Дом печати. Медиа-центр

15.00 – 16.00 — Дискуссионная площадка. «Журналистика и блогерство».

Гаврильев Чокуур Николаевич, заместитель министра связи и информационных технологий РС (Я).

ЯСИА (для сотрудников)

15.00 — 17.30 – Психологический тренинг. «Профессиональное выгорание журналистов на работе»

Загоренко Мария Николаевна, психолог Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи.

Дом печати, 1 этаж

15.00 – Сбор участников Пресс-тура на объекты АО «Сахатранснефтегаз» (отв.Никифорова А.К.)

Спортивный комплекс «Модун». Спортивная программа.

16.00 – взвешивание участников.

17.00 – Республиканский турнир работников СМИ и печати по мас-рестлингу.

Фойе Медиа-центра

9.00 – 16.00

— Выставка и продажа изданий АО РИИХ «Сахамедиа» и МХ «Якутия»;

— Выставка и продажа изданий «Ситим», «Она +», «Норд-Пресс» и тд.

Фойе III этажа

10.00 — 16.00

Выставка коллекций журналистов:

— Альбина Тарабукина (НВК «Саха»)

— история вольной борьбы Петр Павлов («Дьулур5ан»)

— нумизматика. Татьяна Яковлева («Она+»)

Культурная программа «Сахафильм»

18.00 – Пресс-показ фильма «Костер на ветру».

Брифинг с руководством «Сахафильм» и съемочной группой.

23 марта, пятница

Дом печати. Медиа-центр.

9.00 – 9.30 – Регистрация делегатов ХХI конференции журналистов Республики Саха (Якутия).

9.30 – 13.00 — ХХI конференция журналистов Республики Саха (Якутия).

Дом печати. Фойе 1 этажа

9.30 – выезд участников фестиваля на экскурсию в Аэровокзальный комплекс «Аэропорта Якутск» (отв. Я.Э.Байгожаева).

Дом печати. Медиа-центр

14.00 – прием терапевта, стоматолога.

Редакция газеты «Якутск вечерний»

14.00 – 15.00 – День открытых дверей.

Культурная программа. КЦ СВФУ

16.00 – Х юбилейный республиканский конкурс «Далбар Хотун».

*На медосмотр, экскурсию и пресс-тур выезд по предварительным заявкам (с собой иметь паспорт).

*На медосмотр требуется полис.

*21 марта работает Музей государственной газеты на якутском языке (каб.229 Дома печати)

Оргкомитет.

Организаторы:

РОО «Союз журналистов РС (Я)»

Министерство связи и информационных технологий РС (Я).

Партнеры: АО «Сахатранснефтегаз», АО «Аэропорт «Якутск», Медиа-холдинг «Якутия», НВК «Саха», ИП Федотов Р.Е., РГ «Якутск вечерний», Магазин «Мир охоты и рыбалки», Радиостанция «Авторадио» и др.

Информационные партнеры:

АО РИИХ «Сахамедиа», Медиа-группа «Ситим», АУ РС (Я) ИД «Ил Тумэн», ГБУ НВК «Саха», ГТРК «Саха», АУ РС (Я) «Сахапечать», «Она+», Sakhalife.