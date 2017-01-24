В Якутске пройдет V деловая игра «Молодежь – энергия развития города Якутска» (МЭР)

С 9 по 12 марта в рамках направления «Якутск молодой» Года добра, на территории Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» пройдет V деловая игра «Молодежь – энергия развития города Якутска».

Организаторы деловой игры — Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска, Управление кадров Окружной администрации города Якутска.

Деловая игра проводится в целях создания условия эффективного использования научного и творческого потенциала молодежи для реализации инновационных проектов, направленных на решение практических задач социально-экономического развития и формирование резерва управленческих кадров города Якутска.

Формат деловой игры позволит выявить новых лидеров среди молодежи, станет хорошей площадкой для поиска и консолидаций инновационных идей, практических рекомендаций.

В течение трех дней участников ожидают тренинги, спортивные соревнования, консультации с экспертами, лекции специалистов Окружной администрации, встречи с интересными людьми, депутатами Якутской городской Думы.

Участниками деловой игры могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории города Якутска. В игре примут участие 7 команд со смешанным составом из числа студентов, представителей молодежных общественных организаций, молодых специалистов, работающих в сфере предпринимательства, жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы, юриспруденции, средств массовой информации, IT-технологий, экономики и финансов, территориальных органов управлений.

Повторное участие в деловой игре «МЭР», а также лиц принимавших участие в республиканской деловой игре «Министр» запрещается.

В деловой игре примут участие 7 команд, в состав которых входит 11 молодых людей. Каждой команде присваивается определенный игровой цвет: желтый, красный, синий, оранжевый, фиолетовый, зеленый и белый.

В качестве задания команды на основе анализа информационных, аналитических и финансовых документов должны будут разработать проект по заданной теме и представить его для оценки членам жюри. Консультационную поддержку команд во время проведения деловой игры будут осуществлять группа тьюторов-тренеров и представители органов местного самоуправления города Якутска.

Для компетентной оценки знаний участников и уровня представленных проектов в состав жюри войдут представители учредителей, организаторов, представители министерств и ведомств, ученые и психологи.

Жюри оценивает выступления команд по 10-балльной системе. По результатам оценки определятся команды, занявшие I, II и III места, а также обладатель номинации «Лучший игрок». Обладатель данной номинации попадает в состав участников республиканской деловой игры «Министр» от городского округа «город Якутск».

Кроме того, по решению жюри три участника рекомендуются для участия в мероприятии «Форсайт-навигации».

Команды занявшие первые три призовых места награждаются дипломами и ценными призами, а участники команд-победителей рекомендуются для внесения в резерв управленческих кадров города Якутска.

Заявки для участия в V деловой игре «Молодежь – энергия развития города Якутска» принимаются в Управлении молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска.

Адрес электронной почты: upravlenie.mol@gmail.com

Телефон для справок: 42-57-45.

Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА