В Якутске пройдет турнир снайперов памяти Ивана Кульбертинова – Пумпээ

Чемпион турнира получит винтовку «ТИГР», выпущенной концерном «Калашников», с нанесением памятной гравировки «К 100-летию великого снайпера И.Н.Кульбертинова-Пумпээ»

15-17 декабря пройдут Республиканские соревнования по пулевой стрельбе, посвященные 100-летию легендарного снайпера Ивана Кульбертинова.

Программа соревнования включает: 1) ПП-2 (женщины) – личное первенство; ПП-2 (женщины) – Командное первенство; ВП-4 (женщины) – личное первенство; ПП-2 (мужчины) – Командное первенство; ПП-2 (мужчины) – личное первенство; ВП-4 (мужчины) – личное первенство. 2) «БЕЛКА-ПС» — Абсолютное первенство (мужчины, женщины, юноши, девушки, ветераны мужчины и женщины) 3) «БЕЛКА-ПС» — (ветераны мужчины и женщин) — Абсолютное первенство 4) «Куропатка – ВПп» (женщина, мужчина, юноша, девушка) — Командное первенство (Эстафета с финалом. В финале участвуют четыре команды).

Кроме того, впервые будет разыграна спортивно-стрелковая лотерея по личным номерам спортсменов. Чемпион в абсолютном первенстве «БЕЛКА-ПС» будет награжден именной крупнокалиберной винтовкой «ТИГР», выпущенной концерном «Калашников», с нанесением памятной гравировки «К 100-летию великого снайпера И.Н.Кульбертинова-Пумпээ». Призеры получат спортивные разряды и звания кандидатов мастеров спорта.

Заявки на участие подали 150 человек из 10 районов республики и 5 организаций г. Якутска.

Турнир проводится по адресу: г.Якутск, спортивный зал ДЮСШ-5 (ул. Халтурина 17/1).

Организаторами соревнований выступают МО «Олекминский район», Министерство спорта РС(Я), Федерация пулевой стрельбы республики, Общественная организация содействия и развития социальных инициатив эвенкийской молодежи Республики Саха (Якутия) «СЭЛИ (Мамонт)».